Thể thao trong nước 16.5.2013

Sanna Khánh Hòa hòa Thái Sơn Nam 2-2 trong trận đấu quyết định ở bảng A giải Futsal VĐQG vào hôm qua. Các kết quả khác: Văn Hiến Đồng Tháp - Hoàng Thư Đà Nẵng 2-1, Đạt Vĩnh Tiến - Asia Khánh Hòa 6-2. (T.K)

Trung vệ Huy Hoàng, 32 tuổi của SLNA đã chuyển về chơi cho Cần Thơ sau khi không còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu V-League. Với việc tăng cường thêm Huy Hoàng, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng quyết tâm củng cố thêm sức mạnh phòng ngự ở lượt về. (Đ.K)

Trần Văn Khang (Gạo Vĩnh Bình An Giang) giành chiến thắng ở chặng Mộc Hóa (Long An) đi Cần Thơ diễn ra hôm qua tại giải xe đạp Về nông thôn An Giang. Áo vàng sau 3 chặng vẫn trong tay Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). (H.Quỳnh)

