Thể thao trong nước

Giải bóng chuyền nữ các CLB mạnh toàn quốc Cúp Tấm lòng vàng lần thứ I do UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty Asean C&C tổ chức từ ngày 24 - 28.8 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông. Tham dự có 8 CLB: Bình Điền Long An, Cao su Phú Riềng, Tiến Nông Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương, Cao su Đắk Lắk, Vietso Pettro, Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương, Than Quảng Ninh. Đội vô địch được 20 triệu đồng. (L.P) HLV Lê Thụy Hải chính thức chia tay CLB Thanh Hóa sau buổi thanh lý hợp đồng trước thời hạn vào ngày hôm qua. Ông Hải đồng ý bồi hoàn 3 tháng lương (270 triệu đồng) để trở thành HLV tự do. Dẫn dắt Thanh Hóa ở 3 lượt trận cuối tại V-League sẽ là trợ lý Đàm Văn Hải. (L.P) Becamex Bình Dương đoạt giải đội bóng xuất sắc tháng 6. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc thuộc về Lê Công Vinh; HLV xuất sắc thuộc về HLV Phan Thanh Hùng, đều của Hà Nội T&T. Bàn thắng đẹp nhất thuộc về Nguyễn Tăng Tuấn ghi trong trận HAGL gặp Hà Nội T&T ở vòng 19. (T.K)