Thể thao trong nước

Mô tả Tay đua Phan Thị Thùy Trang (Bảo vệ thực vật An Giang) giành chiến thắng ở chặng đua Đồng Tháp - Cần Thơ (dài 88 km) diễn ra hôm qua tại giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp truyền hình An Giang và đoạt áo vàng từ tay You Jina (Hàn Quốc). (Q.Anh) Vòng 2 chương trình Giấc mơ sân cỏ 2011 sẽ diễn ra từ 23 đến 30.7 tại Thành Long với 176 VĐV được chọn lựa từ hơn 50 ngàn cầu thủ nhí trên 50 địa điểm của cả nước. Các HLV của Barcelona và Aspire sẽ trực tiếp tuyển để chọn ra 50 thí sinh tranh vòng chung kết từ 5 đến 7.8. (K.Nam) Đội Gang thép Thái Nguyên bất ngờ thắng Hà Nội Tràng An (HN) 2 với tỷ số 2-1 trong trận mở đầu lượt trận thứ tư giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex 2011. Kết quả này không ảnh hưởng gì đến cuộc chạy đua ở ngôi đầu vì hôm nay, HN1 gặp Than Khoáng sản VN. (T.Thảo)