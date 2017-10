Thể thao trong nước

Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) đăng cai vòng loại bảng C giải U.15 toàn quốc từ ngày 12-21.7 tại Trung tâm thể thao Thành Long với 7 đội tham dự gồm An Giang, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp, TDC Bình Dương và PVF TP.HCM, chọn 2 đội dự vòng chung kết. (H.A)

Hôm qua, vòng tuyển chọn chương trình Giấc mơ sân cỏ đã diễn ra sôi nổi trên 50 địa điểm trong cả nước và đã chọn được 176 cầu thủ về dự vòng chung kết 1 từ ngày 23-30.7 tại TP.HCM. Các HLV của CLB Barcelona và Học viện Aspire sẽ trực tiếp tuyển lại còn 50 cầu thủ cho vòng chung kết 2 vào đầu tháng 8. (N.Tuấn) TP.HCM dẫn đầu giải cờ tướng trẻ và cờ tướng trẻ đánh nhanh toàn quốc 2011 vừa kết thúc tại Hạ Long (Quảng Ninh) với 23 HCV. Sau giải này, LĐ cờ TP.HCM sẽ tổ chức kỳ đài Phương Trang tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ với Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm tham gia vào cuối tuần này. (Đ.Hồng) VTV6 trực tiếp 5 trận bóng đá nữ lượt về giải vô địch quốc gia Cúp Vinaex. Cụ thể 16 giờ chiều nay là trận Hà Nội Tràng An 1 (HN1) gặp Phong Phú Hà Nam. Các trận khác gồm HN1 - Than VN (15.7), TP.HCM - Hà Nam (16.7), Than VN - TP.HCM (19.7) và HN2 - Hà Nam (20.7). (V.Tiến) Bác sĩ đội Vissai Ninh Bình Vũ Trọng Hạnh bị kỷ luật cấm ngồi khu kỹ thuật 2 trận và phạt 5 triệu đồng do phản ứng trọng tài trong trận đội nhà gặp Khatoco Khánh Hòa ở vòng 19 V-League. Đây là kỷ luật hy hữu vì lần đầu tiên một bác sĩ CLB bị lãnh án. (T.K) Đội TP.HCM thua liền 2 trận trước Quân khu 9 (0-3) và Sanna Khánh Hòa (2-3) tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc đang diễn ra tại Vĩnh Long mất quyền vào bán kết. Hiện các đội Hà Nội, Vĩnh Long, Sanna Khánh Hòa, QK9 đang chiếm ưu thế ở giải nam và Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Bank, Hà Nội BIDV đang đứng đầu ở giải nữ. (D.Thu)