Thể thao trong nước

* Đội Viettel đã đoạt chức vô địch giải bóng đá U.13 toàn quốc sau khi thắng đội PVF TP.HCM 1-0 trong trận chung kết tại Thái Bình vào hôm qua. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Văn Huy (9) ghi. Đội Khánh Hòa và Thái Bình đoạt giải phong cách, Hoàng Thế Tài (Viettel, 6 bàn, vua phá lưới), Đào Ngọc Quang (Thái Bình, thủ môn xuất sắc). (V.Thái)

* Đội nữ Hà Nội Tràng An 1 (HN1) thắng Hà Nội Tràng An 2 (HN2) với tỷ số 3-1 trong trận đấu chiều qua lượt về giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex. Các bàn thắng của HN1 do Nguyễn Thị Hòa (2 bàn) và Nguyễn Thị Đăng. Bàn gỡ của HN2 do Nguyễn Mai Ngọc thực hiện. Hôm nay đội nữ TP.HCM gặp Thái Nguyên. (T.Tuấn)

* Việt Nam giành được hạng nhì giải teakwondo sinh viên Đông Nam Á mở rộng tại Malaysia vừa kết thúc tối qua 3/7 với 10 HCV và 5 HCB. Tham dự giải đấu này có tất cả 38 trường đến từ 9 quốc gia thuộc Đông Nam Á và Kazashstan. (H.Bách)

* Vòng chung kết giải bóng rổ U17 QG - Cúp Cool Air 2011 khởi tranh ngày 2.7 tại Bình Thuận với 15 đội. Ở giải nam: Bình Thuận thắng Cần Thơ 47/40, Hậu Giang thắng Quận Bình Thạnh (TP.HCM) 41/39; ở giải nữ: Trà Vinh thắng Khánh Hòa 39/25, CLB Tao Đàn (TP.HCM) thắng Cần Thơ 26/17. (H.Quỳnh )