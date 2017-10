Thể thao trong nước 19.5.2013

Than Quảng Ninh đã vươn lên đầu bảng giải bóng đá hạng nhất, sau khi thắng Hà Nội 2-1 ở vòng 9 chiều qua. Đội Hùng Vương An Giang do bị Bình Định cầm chân 1-1 nên dù cùng 18 điểm nhưng xếp sau do thua đối đầu. Cao su Đồng Tháp hòa Quảng Nam 2-2 và Cần Thơ bị TDC Bình Dương cầm chân 2-2. (H.Đức - T.K)

Sanatech Khánh Hòa thắng đậm Tân Hiệp Hưng 6-3 trong lượt trận thứ tư giải futsal VĐQG 2013. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc bị An Phước Bình Thuận cầm chân 3-3. (T.K)

Nguyễn Ngọc Tươi (Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng 6 từ Rạch Giá (Kiên Giang) về Châu Đốc (An Giang), tại giải xe đạp nam toàn quốc Về nông thôn An Giang, diễn ra hôm qua. Áo vàng sau 6 chặng vẫn trong tay Hà Thanh Tâm (Gạo Vĩnh Bình An Giang). (Hoàng Quỳnh)

Giải boxing và võ cổ truyền Let’s Việt 2013 đã khai mạc chiều qua với 6 hạng cân thi đấu. Các chiến thắng thuộc về Đức Đại (48 kg), Văn Đến (51 kg), Văn Quyết (64 kg), Duy Thanh (57 kg), Thành Khoách (60 kg) và Thành Luân (64 kg). (G.Kh)

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành chiến thắng đồng đội Trần Tuấn Minh chỉ sau 23 nước đi ở trận mở màn giải cờ vua vô địch châu Á khởi tranh hôm qua tại Philippines. (H.Quỳnh)

