Thể thao trong nước

Đội xe đạp TP.HCM đã giành chiến thắng kép trong cuộc đua về nông thôn An Giang vừa kết thúc hôm qua tại Long Xuyên. Tay đua Ach Xa Na Qui đã bảo vệ thành công áo vàng và cua-rơ Nguyễn Lưu Thanh Nhân giành áo xanh cho tay đua xuất sắc. Trong khi đó Quân khu 7 đoạt giải đồng đội. ( D.Thu )

Giải Golf từ thiện Báo Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo sẽ diễn ra ngày 18.6 trên sân golf Thủ Đức với 144 golf thủ tham gia tranh tổng giải thưởng lên đến hơn 1 tỉ đồng, trong đó giải hole in one (đánh 1 gậy vào lỗ) là một căn hộ cao cấp trị giá 1 tỉ đồng. (T.K)

Dù có sự góp mặt của tay vợt Nguyễn Tiến Minh nhưng ĐKVĐ TP.HCM bất ngờ để thua Hà Nội với tỷ số 2-3 trong trận chung kết đồng đội nam diễn ra hôm qua tại Hải Dương. Ở đồng đội nữ, Bắc Giang bảo vệ thành công ngôi vô địch khi thắng TP.HCM với tỷ số 3-1. (Q.Anh)

Hôm qua Festival U.14 nữ châu Á đã khai mạc tại Trung tâm Thể thao Thành Long với 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Các đội sẽ thi đấu đến ngày 14.6 với mục tiêu không đặt nặng thành tích mà tạo cơ hội cho các VĐV cọ xát, trau dồi kỹ thuật để phát triển. (P.Thảo)

Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 đội Phú Yên đã lọt vào bán kết giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2011 sau khi kết thúc vòng bảng tại Tuy Hòa vào chiều qua. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 12.6. (P.Thảo)