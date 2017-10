Thể thao trong nước

Tay đua Đỗ Phước Tuấn (Gạo Vĩnh Bình An Giang) đã chiến thắng ở chặng 4 hôm qua từ Cao Lãnh đi qua các huyện của Đồng Tháp và đến Long An dài 122 km của cuộc đua xe đạp về nông thôn An Giang.

Tay đua Đỗ Phước Tuấn (Gạo Vĩnh Bình An Giang) đã chiến thắng ở chặng 4 hôm qua từ Cao Lãnh đi qua các huyện của Đồng Tháp và đến Long An dài 122 km của cuộc đua xe đạp về nông thôn An Giang. Tuy nhiên cua rơ Huỳnh Thanh Tùng (ảnh) của QK 7 dù về đích sau 4’39” so với Tuấn nhưng vẫn bảo vệ áo vàng sau 4 chặng với thời gian 6g20’27”. Đội Trẻ QK7 vẫn dẫn đầu giải đồng đội. (Dương Thu) Cờ vua Việt Nam trắng tay tại giải vô địch châu Á khi Lê Quang Liêm chỉ xếp hạng 16 và Nguyễn Ngọc Trường Sơn hạng 19 chung cuộc. Về nữ, Lê Thanh Tú xếp hạng 7. Bất ngờ khi vô địch giải nam thuộc về kỳ thủ Negi Parimarjan (Ấn Độ), người chỉ là hạt giống số 7 và vô địch nữ thuộc về hạt giống số 19 Kharisma (Indonesia). Nội dung cờ chớp cũng kết thúc hôm qua vối ngôi vô địch thuộc về So Wesley (Philippines) và Zhao Xue (Trung Quốc). (Hoàng Quỳnh) Hà Nội 1 thắng Hà Nội 2 với tỷ số đậm 7-2 trong trận đấu thứ 2 lượt về giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc vào chiều qua. Tiền vệ Nguyễn Thị Muôn lập hat-trick với 3 bàn, Nguyễn Thị Hòa ghi 2 bàn, 2 bàn còn lại do Phạm Hải Yến và Vũ Thị Nhung ghi. Chiều nay, Than khoáng sản VN gặp Gang thép Thái Nguyên. (H.Đức)