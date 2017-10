Thể thao trong nước

Chiều mai, BTC V-League sẽ trao các giải thưởng trên sân Vinh cho Sông Lam Nghệ An do đoạt chiến thắng kép trong cuộc bầu chọn các danh hiệu đội bóng xuất sắc và HLV xuất sắc Nguyễn Hữu Thắng. Ngoài ra, VFF còn thưởng 200 triệu đồng cho đội SLNA do lọt vào vòng 2 AFC Cup. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng thuộc về Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa). Bàn thắng đẹp thuộc về Danny Dawis (ĐTLA). (P.Thảo)

Mô tả Chiều mai, BTC V-League sẽ trao các giải thưởng trên sân Vinh cho Sông Lam Nghệ An do đoạt chiến thắng kép trong cuộc bầu chọn các danh hiệu đội bóng xuất sắc và HLV xuất sắc Nguyễn Hữu Thắng. Ngoài ra, VFF còn thưởng 200 triệu đồng cho đội SLNA do lọt vào vòng 2 AFC Cup. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng thuộc về Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa). Bàn thắng đẹp thuộc về Danny Dawis (ĐTLA). (P.Thảo) Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tụt 1 bậc (từ hạng 8 xuống hạng 9) trên bảng xếp hạng cầu lông TG công bố hôm qua. Tiến Minh có tổng điểm tích lũy là 54.620 điểm. 3 tay vợt lần lượt chiếm những thứ hạng đầu TG là Lee Chong Wei (Malaysia), Lin Dan (Trung Quốc) và Taufik Hidayat (Indonesia). (Q.Anh) Sau 16 năm, giải đua xe đạp nam Về nguồn mới được tái tổ chức. Giải gồm 5 chặng đua: xung quanh hồ Gươm (15.5), Hà Nội - Vĩnh Phúc - Việt Trì (16.5), Việt Trì - Tuyên Quang (17.5), Tuyên Quang - Bắc Kạn (18.5), Bắc Kạn - Cao Bằng (19.5) với 12 đội tham dự; tổng giải thưởng 110 triệu đồng. (P.L) Hai đội TP.HCM và Quân đội sẽ tranh chung kết đồng đội nam giải quần vợt đồng đội toàn quốc vào sáng nay tại Bạc Liêu. Về nữ, 2 đội TP.HCM và Đà Nẵng sẽ gặp nhau tranh ngôi nhất, nhì. (Q.A)