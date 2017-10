Thể thao trong nước

HLV Trần Tiến Đại bị cấm 4 trận và đóng phạt 10 triệu đồng do đã phản ứng thái quá với tổ trọng tài điều hành trận Thanh Hóa thắng XMXT Sài Gòn (SG) 2-1. Đây là lần thứ 2 ông Đại bị cấm chỉ đạo, lần trước ông đã bị 2 trận khi nhảy vào sân phản ứng trọng tài trong trận hòa 0-0 với Đà Nẵng. (Q.Huy)

Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận với Ninh Bình để chuyển nhượng tiền vệ Mai Tiến Thành với giá 700 triệu đồng. Đây là sự trở về chơi bóng trên quê hương của Thành “rìu”. Ngoài ra, Thanh Hóa đang xúc tiến chiêu mộ Mạc Hồng Quân. (Q.H)

Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu bảng B giải vô địch futsal toàn quốc sau khi vượt qua Metasol 3-1. Trận còn lại Tân Hiệp Hưng - Kim Toàn Đà Nẵng 5-4 và Sanatech Khánh Hòa - An Phước Bình Thuận 1-1. (T.K)



Ảnh: Dương Thu

Hà Thanh Tâm (Gạo Vĩnh Bình An Giang) giành chiến thắng ở chặng Cần Thơ - Bạc Liêu (110 km) diễn ra hôm qua tại giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn An Giang để thu hẹp khoảng cách còn 6 giây so với áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). (H.Quỳnh)

