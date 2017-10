Thể thao trong nước

Cựu tuyển thủ U.23 Hoàng Danh Ngọc có thể bị treo giò vĩnh viễn. Hôm qua 21.4, Ban kỷ luật VFF có thông báo yêu cầu Hoàng Danh Ngọc nộp 5 triệu đồng do vi phạm điều 67 quy định về kỷ luật “Không chấp hành nghĩa vụ trả tiền cho đội Nam Định”. Trong vòng 15 ngày tới (đến 5.5), nếu Ngọc vẫn không trả được 2,4 tỉ đồng thì sẽ bị treo giò vĩnh viễn. (L.P)

Cầu thủ Samson của Đồng Tháp bị phạt 30 triệu đồng và treo giò 5 trận kế tiếp (kể từ lượt 12 đến hết lượt 16) vì đã có hành vi đạp vào người Châu Phong Hòa trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Ninh Bình tại lượt trận 11, ngày 17.4.2011. (L.P)

Than Khoáng sản VN dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Nhiêu Thùy Linh nhưng lại để “sổng” Văn Thị Xoan gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội Tràng An 2 trong trận đấu áp chót lượt đi Giải VĐ bóng đá nữ quốc gia. Với 1 điểm giành được, Than KSVN tạm kiếm được 6 điểm, xếp thứ 3 và rất khó tiếp tục đua tranh chức vô địch bởi họ có tới 3 trận hòa trước đó. (LP)

Hôm qua Bí thư Tỉnh ủy Long An Mai Văn Chính đã có buổi gặp gỡ và động viên đội Đồng Tâm Long An nhằm ủy lạo tinh thần trước các trận đấu gay go ở V-League sắp tới. Bí thư Tỉnh ủy Long An đã tặng đội bóng 100 triệu đồng và cho biết sẽ có phần thưởng xứng đáng nếu đội vào top 3 V-League. (Đ.Tùng)