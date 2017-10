Thể thao trong nước

Đội Hà Nội Tràng An 1 hòa Than Khoáng sản VN 1-1 ở giải VĐ bóng đá nữ QG. Cầu thủ Nguyễn Thị Thành (ảnh) mở tỷ số cho đội bóng thủ đô, nhưng tuyển thủ QG Lê Thị Thương đã gỡ hòa cho Than khoáng sản VN. Với kết quả này, Hà Nội Tràng An 1 được 4 điểm, đứng sau đội dẫn đầu là Phong Phú Hà Nam. (L.P)

Đội ĐH Đồng Tháp 1 thắng đội Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Tháp 4-2 bằng thi đá luân lưu trong trận chung kết để đoạt chức vô địch Cúp bóng đá mini BGI Đồng Tháp với phần thưởng 15 triệu đồng. (Q.Ngọc)

Giải muay Thái quốc tế vừa khai diễn tại Ninh Thuận với sự tham dự của 4 võ sĩ VN và 4 võ sĩ Thái Lan. Các võ sĩ hàng đầu VN như ĐKVĐ thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất hay á quân Võ Văn Đài đã có mặt. (Lê Xuân)