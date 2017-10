Thể thao trong nước

Than Quảng Ninh đã thu hẹp khoảng cách chỉ còn 2 điểm (15 so với 17) với đội đầu bảng Hùng Vương An Giang sau khi thắng trực tiếp đối thủ này 2-0 trong trận đấu sớm vòng 8 giải hạng nhất vào chiều qua. Hôm nay sẽ tiếp diễn 3 trận còn lại giữa QNK Quảng Nam - Cần Thơ, TDC Bình Dương - Cao su Đồng Tháp và Bình Định - Hà Nội.

Trương Quốc Thắng trở lại đường đua trong cuộc đua xe đạp Về nông thôn An Giang từ ngày 13.5 đến 19.5 với 90 cua rơ đến từ 18 đội tranh tài 8 chặng đua trên tổng lộ trình 687 km. Tổng giá trị giải thưởng là 325 triệu đồng. (H.Quỳnh)