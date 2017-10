Thể thao trong nước

Leandro bị CLB Becamex Bình Dương (BD) phạt 10.000 USD (nửa tháng lương) vì chiếc thẻ đỏ tai hại do đánh nguội trong trận thua Navibank Sài Gòn trên sân Thống Nhất ở vòng 4 V-League khiến đội nhà “thua đơn thiệt kép”. Đây là quyết định được coi là rất kịp thời và cần thiết của đội BD. (Đ.Thanh)

Tràng An Ninh Bình đã có chiến thắng thứ 2 trước Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3-1 vào chiều qua trong vòng loại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2011. Ninh Bình thắng ván đầu 25/22 nhưng thua 28/30 ở ván thứ 2. Tuy nhiên ở 2 ván cuối đội chủ nhà đã thắng sát nút 25/23 và 25/22. Tương tự, Long An cũng có chiến thắng thứ 2 trước tuyển Lào 3-0. Hôm nay, Tràng An Ninh Bình sẽ gặp Long An lúc 14 giờ. (M.Thư)