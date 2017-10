Thể thao trong nước

Giải bóng chuyền nam quốc tế Cúp Hoa Lư - Báo Sài Gòn Giải Phóng 2011 sẽ diễn ra từ ngày 1.3 - 6.3 tại Nhà thi đấu thành phố Ninh Bình. Giải quy tụ các đội: Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Long An và Tập đoàn Dầu khí. Đội vô địch được 70 triệu đồng. (Hà An)

Mô tả Giải bóng chuyền nam quốc tế Cúp Hoa Lư - Báo Sài Gòn Giải Phóng 2011 sẽ diễn ra từ ngày 1.3 - 6.3 tại Nhà thi đấu thành phố Ninh Bình. Giải quy tụ các đội: Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Long An và Tập đoàn Dầu khí. Đội vô địch được 70 triệu đồng. (Hà An) Hôm qua giải quần vợt truyền thống Y - Nha - Dược chào mừng Ngày Thầy thuốc VN tranh Cúp Moriamin Forte đã khai diễn tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM với hơn 300 VĐV từ 53 đơn vị. (Y.Nhi) CLB Hà Nội T&T vừa đề nghị dời trận đấu giữa đội này với Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 8.3 lên sớm 2 ngày để thi đấu vào chủ nhật 6.3 chung với các trận khác ở vòng 5 V-League. (T.K) Hội cổ động viên Bình Dương và Công ty Đất Thủ tổ chức đi cổ động miễn phí cho tất cả hội viên trận đấu trên sân Thống Nhất chiều nay giữa Becamex Bình Dương và Navibank Sài Gòn. Có hơn 400 người đã đăng ký. (A.Hùng)