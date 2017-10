Thể thao trong nước

BTC sân Vinh đã họp khẩn vào sáng qua rút kinh nghiệm sự cố vỡ cửa sân để khán giả tràn vào gây nguy hiểm vào chiều chủ nhật rồi. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết BTC sẽ tăng cường thêm an ninh, tính lại khâu bán vé, cửa sân và có thể lắp đặt thêm màn hình để những khán giả không vào sân được có thể xem các trận của SLNA bên ngoài. (L.P)

Hội Cổ động viên Đồng Tâm Long An đã được bình chọn là Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 3 do VPF tổ chức dưới hình thức tin nhắn. Giải thưởng trị giá 20 triệu đồng sẽ được trao trong trận ĐTLA gặp SLNA ngày 21.4 trên sân Long An. (Đ.K)

Becamex Bình Dương (BD) chính thức thay HLV Cho Yoon-hwan do thành tích quá yếu kém 6 trận toàn thua ở V-League và Cúp QG. Có tin BD đánh tiếng mời HLV Lê Thụy Hải, nhưng trước mắt trợ lý Nguyễn Minh Dũng sẽ nắm đội. (Q.H)

Đồng Tháp thay tướng: Chiều qua, lãnh đạo đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) đã quyết định thay HLV Trần Công Minh do thành tích bết bát của đội bóng ở giải hạng nhất, đặc biệt là trận thua An Giang 0-2 ngay trên sân nhà khiến cơ hội thăng hạng của ĐT bị ảnh hưởng. Người được chọn thay Công Minh là cựu HLV Navibank Sài Gòn Phạm Công Lộc. (Q.H)

