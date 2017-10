Thể thao trong nước 26.12.2012

Đồng Tâm Long An đã đè bẹp SHB Đà Nẵng 6-1 trong lượt trận thứ 2 giải bóng đá tứ hùng do Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức trên sân Pleiku chiều qua. Kết quả này gần như đảm bảo cho đội bóng mới trở lại V-League giành ngôi vô địch vì đối thủ trận cuối Bình Định (đấu ngày 28.12) hiện mới có 1 điểm do thua HAGL 0-2.