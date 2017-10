Thể thao trong nước

18 giờ 30 chiều nay trên sân Thống Nhất, đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) gặp đối thủ đến từ Ấn Độ Đông Bengal trong lượt trận thứ 2 AFC Cup 2013. (Quang Huy)

Hôm qua, tai nạn bất ngờ ập đến với tay vợt 18 tuổi Trần Văn Hòa của CLB quần vợt Becamex Bình Dương, khi đang du đấu, tập huấn tại Bangkok (Thái Lan). Từ Thái Lan, HLV Trần Đức Quỳnh cho biết Trần Văn Hòa ở một căn phòng tại lầu 3 khách sạn. Do chiếc vớ phơi trước lan can bị gió thổi bay, tay vợt này leo ra phần mái ngói lượm lại. Do mái ngói đã bị mục, sập nên Trần Văn Hòa rơi từ lầu 3 xuống lầu 2.

Hoàng Quỳnh

