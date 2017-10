Thể thao trong nước

Hôm qua, VFF đã nhận được danh sách thi đấu của 2/3 đội nước ngoài dự VFF Sonha Cup (từ ngày 2 - 6.11). Singapore do HLV Avramovic dẫn dắt với đội hình mạnh nhất. Còn đội CHDCND Triều Tiên cũng có nhiều thay đổi so với lần đoạt chức vô địch Cúp bóng đá Thăng Long Hà Nội, nhưng theo cam kết, trong danh sách đội sẽ có 6 tuyển thủ đã thi đấu tại World Cup 2010: Ri Myong Guk, tiền vệ Mun In Guk và tiền vệ Kim Kyong Il (đã sang VN), thủ môn Ri Kang, tiền vệ Pak Chol Jin và hậu vệ cánh trái Ji Yun-Nam.

Phương Lan