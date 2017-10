Thể thao trong nước

2 tuyển thủ quốc gia Đinh Quang Linh (nam, Quân đội), Mai Hoàng Mỹ Trang (ảnh - nữ, TP.HCM) toàn thắng tại giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc kết thúc hôm qua tại Hải Dương để đăng quang. Á quân thuộc về Dương Văn Nam (Quân đội) và Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an). (H.Quỳnh)



Ảnh: Khả Hòa

Các đội đã sớm trụ hạng sau lượt trận hôm qua giải bóng chuyền VĐQG là Quảng Ninh, Dầu khí Thái Bình Dương (nữ), Sacombank Biên phòng (nam); chỉ còn lại trận gay cấn giữa Quân khu 9 và Công an Phú Thọ. Nếu Quân khu 9 thắng 3-0 hoặc 3-1 vào hôm nay họ sẽ trụ hạng, ngược lại chiếc vé này thuộc về Công an Phú Thọ. Tranh hạng ba Thể Công Binh đoàn 15 thắng Sanest Khánh Hòa 3-1 và VTV Bình Điền Long An thắng Thái Bình 3-1. (T.K)

Lớp HLV quần vợt cấp 1 do Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) tổ chức đã bế mạc tại CLB Phú Thọ (TP.HCM) với 24 học viên tham dự. Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ đánh giá các học viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. (Nhật Quỳnh)