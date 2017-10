Thể thao trong nước

Tuyển đấu kiếm VN thâu tóm toàn bộ 4 HCV trong 2 ngày thi đấu của giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng (TP.HCM). Hôm qua, Nguyễn Văn Tiến đoạt HCV nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Thanh Vân đoạt HCV kiếm 3 cạnh nữ. Ở ngày thi đấu trước đó, Nguyễn Tiến Nhật đăng quang ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, Nguyễn Thị Tươi đoạt HCV nội dung kiếm liễu nữ.

Tràng An Ninh Bình giành chiến thắng 3-2 trước ĐKVĐ Sacombank Biên phòng ở trận đấu tâm điểm của bảng A (nam) giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra hôm qua tại NTĐ Rạch Miễu (TP.HCM). Trận thắng này giúp Tràng An Ninh Bình tiến gần đến vòng chung kết trong khi đương kim vô địch Sacombank Biên phòng phải chạy đua điểm số với Thể Công - Binh đoàn 15 để tìm chiếc vé còn lại vào vòng chung kết. Ở giải nữ, VTV Bình Điền Long An tiếp mạch thắng khi vượt qua Thanh Hóa 3-1. Hôm nay, giải nam diễn ra 2 trận đấu đáng xem giữa Thể Công - Binh đoàn 15 gặp Tràng An Ninh Bình (16 giờ tại NTĐ Rạch Miễu), Sanest Khánh Hòa gặp Petro Việt Nam (21 giờ tại NTĐ tỉnh Đắk Lắk).

Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2012 diễn ra từ ngày 21.11 đến 23.11, thu hút 15 đội xe đạp nam trong nước tranh tài. Các tuyển thủ QG như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp), Hồ Văn Phúc, Trịnh Đức Tâm (ADC truyền hình Vĩnh Long) đều góp mặt. Các cua rơ tranh tài 3 chặng, gồm TP.HCM - Cần Thơ, Cần Thơ - Vĩnh Long và Vĩnh Long - TP.HCM, với tổng lộ trình gần 500 km.

H.Quỳnh

Giải dù lượn quốc tế lần đầu tiên sẽ diễn ra tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 17.11, do Tổng cục TDTT, Sở VH-TT-DL tỉnh Hòa Bình và CLB dù lượn Hà Nội tổ chức. Tham dự có 50 phi công của VN (đông nhất với 31 người, cụ thể CLB Hà Nội có 12 người, Đội Sài Gòn 15, CLB Vietwings 4), Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Pháp, Đức, CH Czech. Trong đó có những VĐV xuất sắc như Cherry Bonaria (Indonesia) - HCV SEA Games 26, HCV thế giới; Thongdonpum (Thái Lan) - vô địch Cúp Công chúa Thái Lan...

L.P