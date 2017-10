Thể thao trong nước 3.7.2013

Hôm nay 3.7, đội futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN sẽ lên đường du đấu tại Thái Lan. Được sự hỗ trợ của LĐBĐ Thái Lan, đội bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN sẽ đá 2 trận với các cầu thủ của Học viện Futsal Thái là Pratumkongka FC và Prapathom Wittayalai 2 FC. Các cầu thủ sang Thái Lan lần này được tuyển chọn từ giải vô địch futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do Báo Công an TP.HCM và Báo Thể thao Việt Nam tổ chức. Toàn bộ chi phí chuyến đi do Tôn Hoa Sen tài trợ.

Hôm nay 3.7, đội futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN sẽ lên đường du đấu tại Thái Lan. Được sự hỗ trợ của LĐBĐ Thái Lan, đội bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN sẽ đá 2 trận với các cầu thủ của Học viện Futsal Thái là Pratumkongka FC và Prapathom Wittayalai 2 FC. Các cầu thủ sang Thái Lan lần này được tuyển chọn từ giải vô địch futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do Báo Công an TP.HCM và Báo Thể thao Việt Nam tổ chức. Toàn bộ chi phí chuyến đi do Tôn Hoa Sen tài trợ. (Q.H) Đội nam và nữ Việt Nam xếp hạng 10 giải vô địch bóng bàn châu Á 2013. Sau khi xếp đầu nhóm D, đội bóng bàn nam Việt Nam đã có 2 trận thua liên tiếp trước Ấn Độ 0-3 và Thái Lan 1-3 nên xếp hạng 10 chung cuộc trong tổng số 20 nước dự tranh. Ở nội dung đồng đội nữ có 18 đội dự tranh, đội nữ Việt Nam xếp hạng 10 sau khi thua Malaysia và Thái Lan cùng tỷ số 0-3. Các VĐV Việt Nam vẫn còn thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. (Nhựt Quang) PVF đã bảo vệ thành công chức vô địch U.15 quốc gia - Cúp Hyundai Vinashin 2013 sau khi thắng Viettel 1-0 trong trận chung kết trên sân Thống Nhất vào chiều qua. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Vũ Tín ghi ở phút 46. Sau bàn thua, hai đội Sơn Tây và Đồng Tháp đồng hạng ba. (Q.H) Hôm qua, CLB bóng chuyền nam Dầu khí chính thức bị xóa tên khỏi vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Lý do là CLB này đã giải thể, các VĐV tan đàn xẻ nghé. Như vậy vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (diễn ra vào tháng 11) sẽ chỉ có 11 đội nam. (H.Q) >> Thể thao trong nước 30.6.2013

>> Thể thao trong nước 28.6.2013

>> Thể thao trong nước 27.6.2013

>> Thể thao trong nước 25.6.2013

>> Thể thao trong nước 24.6.2013

>> Thể thao trong nước

>> Thể thao trong nước 19.6.2013