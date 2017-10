Thể thao trong nước

2 đội nữ Phong Phú Hà Nam và Hà Nội Tràng An sẽ tranh chung kết giải bóng đá nữ U.19 (do VFF tổ chức) vào ngày 6.9. Có 4 đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội cao điểm nhất tranh chung kết. Kết thúc vòng loại vào chiều qua, Hà Nam được 9 điểm, còn Hà Nội được 4 điểm. Hai đội TP.HCM và Than - khoáng sản VN tranh hạng ba vào ngày 5.9. (T.Thảo)

Mô tả 2 đội nữ Phong Phú Hà Nam và Hà Nội Tràng An sẽ tranh chung kết giải bóng đá nữ U.19 (do VFF tổ chức) vào ngày 6.9. Có 4 đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội cao điểm nhất tranh chung kết. Kết thúc vòng loại vào chiều qua, Hà Nam được 9 điểm, còn Hà Nội được 4 điểm. Hai đội TP.HCM và Than - khoáng sản VN tranh hạng ba vào ngày 5.9. (T.Thảo) Ngày mai 5.9, đội tuyển judo VN lên đường sang Nhật Bản thi đấu giải vô địch judo thế giới. Đội gồm 4 VĐV là Văn Ngọc Tú (48 kg), Nguyễn Thị Lan (57 kg), Hồ Ngân Giang (60 kg) và Huỳnh Nhất Thống (60 kg). Mục tiêu chính là tích điểm cho Olympic London 2012. Hiện Lan là người có điểm cao nhất với 20 điểm, kế đến là Tú với 16 điểm. (Lê Trí) Hôm nay 4.9 tại Quảng Ngãi diễn ra giải karatedo trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Hầu hết các VĐV tên tuổi đều có mặt, trong đó có Nữ hoàng nội dung kata (thi quyền) Nguyễn Hoàng Ngân. Sau giải, Ngân sẽ cùng 2 VĐV Thu Hà và Thanh Hằng thi đấu giải Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng từ 14 - 20.9 với mục tiêu bảo vệ HCV kata cá nhân nữ giành được năm rồi. (Q.Long)