Thể thao trong nước

Than khoáng sản VN đã quật ngã Phong Phú Hà Nam 2-0 trong trận đấu muộn lượt trận thứ nhì giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc vào chiều qua. 2 bàn thắng của Than khoáng sản VN do Lê Thị Hoài Thu và Lê Thị Thương ghi để vươn lên 3 điểm bằng với Hà Nam và chỉ đứng sau 2 đội Hà Nội. (H.Đức) Trưa 15.4 diễn ra giải bóng đá mini VNG Cup 2012 tại sân bóng đá ĐH Y Dược TP.HCM, với sự tham gia của 2 đội chủ nhà (VNG1 cùng VNG2), đội bóng Nghệ Sĩ và 5 đội thuộc các cơ quan báo, đài: Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp luật TP.HCM, Vietnamnet, Đài truyền hình TP.HCM. Đây là năm đầu tiên Công ty cổ phần VNG tổ chức giải và dự định sẽ duy trì hằng năm. (T.Nghi) Hoàng Thiên bốc thăm thuận lợi ở giải quần vợt nhà nghề nam Futures F3 khởi tranh hôm nay tại cụm sân quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) khi gặp đối thủ Zhu De Long (Trung Quốc, hạng 1521 TG). Tay vợt này vừa vượt qua Hồ Huỳnh Đan Mạch ở vòng loại để vào vòng chính. Trong khi đó, Đỗ Minh Quân phải đối đầu với hạt giống số 4 Ehara Hiroyasu (Nhật Bản, hạng 512 TG) và Lý Hoàng Nam sẽ gặp Matteo Marfia (Ý, hạng 1.942 TG). (Hoàng Quỳnh) Trẻ Hà Nội đã thua Hùng Vương An Giang (AG) 1-2 trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận đấu muộn vòng 14 giải hạng nhất vào chiều qua. Với kết quả này, AG được 27 điểm bám sát đội đầu bảng Hà Nội với khoảng cách 1 điểm. (M.Ngọc) Hai kỳ thủ Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh) và Đào Thiên Hải (TPHCM) vừa tham dự giải cờ vua đại kiện tướng Brunei mở rộng 2012. Sau 9 ván, Anh Dũng xếp hạng 7/40 và Đào Thiên Hải xếp hạng 10/40. (H.Tường)