Thể thao trong nước

Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) sẽ tổ chức khai giảng lớp trọng tài cấp 1 vào chiều nay, do LĐ Quần vợt thế giới đào tạo tại CLB quần vợt Phú Thọ. Có 23 trọng tài tham gia lớp học này. Sau đó sẽ là lớp bồi dưỡng các HLV.

Mục đích chính của VTF là chuẩn hóa đội ngũ chuyên môn để nâng tầm công tác tổ chức, quản lý và điều hành các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. (T.Hương)

CLB Sài Gòn Xuân Thành không thể mở cửa tự do như trận chung kết V-League cuối tuần trước trong trận chung kết Cúp Quốc gia vào chiều mai. Lý do đây là trận đấu mà VPF nắm thương quyền cũng như đã cam kết với nhà tài trợ bảo đảm an ninh nên sẽ bán vé từ 30.000 - 100.000 đồng. Trận đấu này cũng đã được lùi lại đá 17 giờ thay vì 16 giờ như thông báo trước đây.

