Thể thao trong nước

Đồng Tâm Long An vươn lên dẫn đầu giải hạng nhất sau khi thắng Lâm Đồng 1-0, đẩy Hà Nội (thua Cần Thơ 0-1) cùng 42 điểm nhưng thua đối đầu xuống nhì bảng. Đồng Nai thắng Tây Ninh 3-0 đạt 38 điểm lên hạng ba. Các kết quả khác: Quảng Nam - TDC Bình Dương 2-3, Bình Định - TP.HCM 3-2, Trẻ Hà Nội - Trẻ Đà Nẵng 1-3, Than Quảng Ninh - An Giang 2-0. (M.Ngọc - Lê Trí)

Hôm qua 28.7, tay đua Thái Quốc Tuấn (đội Tứ Brobyke - TP.HCM) đoạt giải nhất cự ly 76 km dành cho nam VĐV lứa tuổi 18 - 35 ở giải đua xe đạp nghiệp dư Khánh Hòa mở rộng. Giải có 220 VĐV của 26 câu lạc bộ từ Nghệ An đến Cà Mau tham dự. Hôm nay, đoàn đua tiếp tục thi đấu chinh phục đỉnh đèo Hòn Giao (từ Nha Trang đi Đà Lạt) dài 32 km. (Nhựt Quang) PVF TPHCM và Viettel vào chung kết U.13 tranh chiều nay tại Phan Rang sau khi cùng thắng bán kết vào hôm qua. PVF thắng Hà Nội 2-0 còn Viettel đè bẹp chủ nhà Ninh Thuận 4-0. (T.Thái) Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã đoạt chức vô địch Cúp Vietsovpetro 2012 sau khi toàn thắng cả 3 trận trước Ngân hàng Công thương, Vietsovpetro đều 3-1 và CHDCND Triều Tiên 3-0. Ở giải bóng chuyền nam TP.HCM mở rộng 2012, đội Thượng Hải (Trung Quốc) vô địch, Sanest Khánh Hòa thắng Maseco TP.HCM 3-2 giành hạng ba. T.K

