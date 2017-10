Thể thao trong nước 6.3.2012

Sau khi Chu Hoàng Diệu Linh đoạt HCĐ hạng cân 67 kg nữ giải taekwondo Đức mở rộng - giải đấu quy tụ tới 51 đội tuyển quốc gia với hơn 1.000 võ sĩ trên toàn thế giới.

Sau 2 trận thắng trước VĐV Úc với tỷ số 7-3, VĐV Pháp 9-6 và thua Đức 6-10 ở bán kết, hôm qua đến lượt võ sĩ có mặt tại Olympic Lê Huỳnh Châu thắng VĐV Nga 9-3 nhưng lại thua võ sĩ Mexico 3-6 không giành thành tích nào ở hạng cân 63 kg nam. (P.A)

Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2012), ngày 4.3, Chi đoàn (CĐ) Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất tổ chức giải bóng đá mini giao hữu với sự tham gia của 6 đội bóng: CĐ Chi cục HQ cửa khẩu TSN, CĐ8 - LCĐ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đoàn cơ sở An ninh IIC3, CĐ Công an Q.Tân Bình, Công ty máy tính Phong Vũ và Công ty xây dựng Hòa Bình. Kết quả: đội Đoàn cơ sở An ninh IIC3 đoạt chức vô địch, CĐ8 - LCĐ Cục Quản lý xuất nhập cảnh giải nhì, Công ty máy tính Phong Vũ giải ba, CĐ Chi cục HQ cửa khẩu TSN giải phong cách. (V.K)