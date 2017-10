Thể thao trong nước 6.4.2013

Maseco TP.HCM thắng Sanest Khánh Hòa 3-1 sau khi thua hiệp đầu tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2013 đang tranh ở Phú Thọ và Yên Bái vào hôm qua. Các kết quả khác: về nam: Đức Long Gia Lai - Long An 3-1, Tập đoàn dầu khí VN - CA TP.HCM 3-2, Tràng An Ninh Bình - Quân đoàn 4 3-0. Về nữ: Thái Bình thắng ngược Tân Bình (TP.HCM) 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, Thông tin Liên Việt Bank thắng Vĩnh Long 3-0, Vietsov Petro - Dầu khí Thái Bình Dương 3-0, Thanh Hóa - Bình Điền Long An 3-1.

Maseco TP.HCM thắng Sanest Khánh Hòa 3-1 sau khi thua hiệp đầu tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2013 đang tranh ở Phú Thọ và Yên Bái vào hôm qua. Các kết quả khác: về nam: Đức Long Gia Lai - Long An 3-1, Tập đoàn dầu khí VN - CA TP.HCM 3-2, Tràng An Ninh Bình - Quân đoàn 4 3-0. Về nữ: Thái Bình thắng ngược Tân Bình (TP.HCM) 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, Thông tin Liên Việt Bank thắng Vĩnh Long 3-0, Vietsov Petro - Dầu khí Thái Bình Dương 3-0, Thanh Hóa - Bình Điền Long An 3-1. (H.Điệp-V.Thư) Bình Định lại thua trên sân nhà trước Cần Thơ 2-3 trong trận đấu sớm vòng 3 giải bóng đá hạng nhất vào chiều qua. Hôm nay sẽ diễn ra 3 trận còn lại giữa Than Quảng Ninh - Cao su Đồng Tháp, An Giang - TDC Bình Dương và Hà Nội - QNK Quảng Nam. (T.K) Kỳ thủ Lê Quang Liêm sẽ đi máy bay miễn phí trong suốt 1 năm. Đó là phần thưởng mà hãng Vietjet Air dành cho kỳ thủ này do thành tích xuất sắc vô địch giải cờ vua quốc tế HD Bank vừa rồi. (Mai Anh) >> Thể thao trong nước 3.4.2013

