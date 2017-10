Thể thao trong nước

Đội tuyển muay Thái VN đã lên đường sang Bangkok vào hôm qua để tham dự giải vô địch Muay bán nghiệp dư và chuyên nghiệp thế giới 2012 với mục tiêu giành 1-2 HCV. Niềm hy vọng được đặt vào các võ sĩ nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Trần Duy Nhất, Phan Thị Ngọc Linh, Lê Hữu Phúc. (H.Tường)

Đồng Nai đã nhập trở lại vào tốp đầu sau khi thắng Tây Ninh 3-2 trên sân khách ở vòng 9 giải hạng nhất chiều qua. Trong khi đó, các đội nhóm đầu tịnh tiến khi Quảng Nam hòa TDC Bình Dương 1-1, Đồng Tâm Long An hòa Lâm Đồng 2-2 và An Giang hòa Than Quảng Ninh 0-0. Chiều nay sẽ diễn ra 3 trận còn lại, đáng chú ý là trận trên sân Thống Nhất giữa CLB TP.HCM - Bình Định.

T.Tài - V.Hiền - P.Thảo