Thể thao trong nước

HLV Trần Công Minh sẽ trổ tài trong trận đấu dẫn dắt Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gặp đối thủ Cần Thơ (CT) rất mạnh ở vòng 8 giải hạng nhất chiều nay.

Hiện CT do cựu HLV ĐTLA Huỳnh Ngọc San chỉ đạo đang đá rất hay, nhưng ĐTLA quyết tâm lấy đủ 3 điểm. Dự đoán: ĐTLA thắng 1-0. Các trận đấu còn lại: Trẻ SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam (dự đoán 1-1); Hà Nội gặp SQC Bình Định (dự đoán 1-1); An Giang gặp Đồng Nai (dự đoán 2-2); Than Quảng Ninh gặp Trẻ bóng đá Hà Nội (dự đoán 2-0); Fico Tây Ninh gặp TDC Bình Dương (dự đoán 1-1); TP.HCM gặp Lâm Đồng (dự đoán 2-1). (Thành Thắng)

Trọng tài (TT) Trần Trung Hiếu bị kỷ luật treo còi 1 trận theo yêu cầu của BTC VPF vì liên đới trách nhiệm với trợ lý TT Đỗ Mạnh Hà trong việc phủ nhận bàn thắng hợp lệ của SLNA trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, TT Ngô Quốc Hưng bị kỷ luật do sai phạm trên sân Hà Nội dù được ban TT phân công làm TT thứ tư trong trận chiều qua trên sân Vinh nhưng giờ chót BTC VPF đã quyết định loại TT Hưng. (T.K)