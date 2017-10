Thể thao trong nước

Cua rơ Trương Thị Bích Nhiên (18 tuổi) đã giành HCĐ nội dung nữ trẻ cá nhân tính giờ 12,6 km tại giải vô địch và vô địch trẻ xe đạp châu Á đang diễn ra tại Putrajaya, Kuala Lumpur (Malaysia).

Ở nội dung có 10 VĐV tham dự này, Bích Nhiên đã cán đích thứ 3 với thành tích 0:00:58, sau Yao Pang (Hong Kong - Trung Quốc) và Hyeon-Ji Oh (Hàn Quốc). Tại nội dung nam trẻ cá nhân tính giờ, Lê Hữu Phước chỉ về đích thứ 15 với thành tích 0:04:20. (L.P)

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn FC thoát án nhờ... không nằm trong danh sách CLB dù đã có lời lẽ làm nhục trọng tài trong trận gặp Đà Nẵng ở lượt thứ 5. Trong cuộc họp của ban kỷ luật vào hôm qua, bầu Thụy chỉ được coi như một... CĐV, mặc dù trên thực tế ông này đã tự ý xuống sân, gây ra sự cố. Trong khi đó, sân Thống Nhất sẽ bị phạt 10 triệu đồng do không bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 lượt đấu, sân Thống Nhất bị BTC giải phạt tiền với cùng một vi phạm. (L.P)

Đội tuyển thể hình VN do HLV Huỳnh Anh dẫn dắt sẽ thi đấu tại Giải vô địch thể hình Đông Nam Á tại Myanmar từ ngày 24-25.2. Ngày 22.2, đội sẽ lên đường với 6 VĐV: Bùi Văn Diễn (55 kg, TP.HCM), Nguyễn Anh Thông (60 kg, Cần Thơ), Trương Quốc Long (65 kg, Đà Nẵng), Nguyễn Hải Âu (70 kg, TP.HCM), Se Pha (75 kg, Lâm Đồng), Nguyễn Kim Khải (80 kg, Đồng Tháp). Mục tiêu của đội là phấn đấu đoạt từ 1 đến 2 HCV. (Q.H)

Lớp đào tạo hướng dẫn viên thể hình và fitness do Liên đoàn Thể hình và fitness VN tổ chức sẽ diễn ra ở Bình Dương từ ngày 12 - 20.3 tại Trung tâm TDTT Bình Dương. Đây là lớp dành cho các HLV chưa có bằng hướng dẫn ở các trung tâm thể hình và fitness trên toàn quốc. (Q.H)