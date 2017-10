Thể thao trong nước 7.4.2013

Bầu Đức phản ứng lối đá phi thể thao của các cầu thủ U.19 SLNA, á quân VCK U.19 trong trận hòa 1-1 với U.17 Học viện HAGL Arsenal JMG vào chiều qua. Các pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ SLNA khiến nhiều cầu thủ Học viện HAGL chấn thương, nhát chân không dám đá. Xuân Trường là người ghi bàn cho HAGL và Văn Trung gỡ hòa. (Minh Vỹ)

Sanest Khánh Hòa tiếp tục sa sút khi để thua Công an Phú Thọ 2-3 trong lượt trận thứ 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vào chiều qua. Các kết quả khác: về nam: Thể Công Binh đoàn 15 - Long An 3-1, Sacombank Biên phòng - Dầu khí VN 3-1, Tràng An Ninh Bình - Vĩnh Long 3-0; về nữ: Giấy Bãi Bằng - Vĩnh Long 3-1, PVD Thái Bình - Cao su Phú Riềng 3-1, Bình Điền Long An - Quảng Ninh 3-0, Ngân hàng Công thương - Dầu khí Thái Bình Dương 3-0.(H.Điệp - V.Thư)



Ảnh: Dương Thu

An Giang thắng trận thứ 3 liên tiếp ở giải bóng đá hạng nhất khi hạ TDC Bình Dương 1-0 vào chiều qua (ảnh) để dẫn đầu tuyệt đối với 9 điểm sau 3 lượt. QNK Quảng Nam thắng chủ nhà Hà Nội 1-0 vươn lên 7 điểm. Cao su Đồng Tháp hòa Than Quảng Ninh 0-0. (M.Ngọc - D.Thu)

Đôi nam Tân Lam - Văn Bình (Ban Thanh Niên Online) và đôi nam nữ Phước Lai - Thụy Miên (Phòng kỹ thuật - Ban quốc tế) giành chức vô địch giải quần vợt Báo Thanh Niên lần 1 năm 2013 kết thúc hôm qua. Các giải hạng nhì thuộc về Tấn Tú - Mậu Dũng (Ban bạn đọc - Phòng quảng cáo) và Mậu Dũng - Cẩm Nhung (Phòng quảng cáo - Ban bạn đọc). Hạng ba là Hiếu Dũng - Trường Nghi (Ban thư ký), Khắc Định - Đông Nghi (Tổ công nghệ thông tin) và Thanh Toàn - Hồng Vân (Thanh Niên Tuần san - Phòng hành chính). (Đ.K)