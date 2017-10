Thể thao trong nước

Đội Báo Thanh Niên hòa CLB An ninh (Báo Công an Nhân dân) 3-3 trong lượt trận thứ 2 Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM Cúp Thái Sơn Nam 2012 diễn ra vào sáng qua tại sân Tao Đàn.

Trong khi đó đương kim vô địch Báo Công an TP.HCM hòa Thời báo kinh tế Sài Gòn 2-2. Sau 2 lượt trận, 3 đội VOH, HTV và Liên quân Báo Thể thao Văn hóa - VTC cùng có 2 trận thắng đã sớm vào vòng 2. (Q.H)

Giải bóng rổ U.17 quốc gia - Cúp Cool Air 2012 lần thứ 3, do T.Ư Đoàn, Liên đoàn Bóng rổ VN, Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức với sự tham dự của 120 đội nam và nữ sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ 15 - 30.6. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 100 triệu đồng. Ông Vũ Quang Vinh - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ VN cho biết, hiện có 3 đội đang nộp hồ sơ lên Liên đoàn Bóng rổ để xin cấp phép thành lập CLB bóng rổ chuyên nghiệp như Saigon Heat. (Duy Khang)

Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cúp Vina Capital lần 13-2012 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5.6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Trong cuộc họp báo hôm qua, BTC cho biết có 8 đội tham dự gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM (2 đội), An Giang, Trường giáo dưỡng số 4 và số 5. Giải do Báo Công an TP.HCM, Báo Thể thao VN và Công ty Sự kiện ấn tượng phối hợp tổ chức với tổng giải thưởng và chi phí cho các đội hơn 200 triệu đồng. (T.K)