Thể thao trong nước 7.9.2013

'Thế hệ vàng' billiards VN tái xuất tại giải billiards carom libre diễn ra tại CLB Phong Cách (số 427 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 12.9. Các cơ thủ kỳ cựu của VN như Trần Đình Hòa, Dương Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Long, Trần Đình Tiến... sẽ tranh chức vô địch 10 triệu đồng và một cây cơ trị giá 4 triệu đồng. (Q.H)

Hai đội Công an TP.HCM và Hải quan sẽ tranh chung kết chiều nay tại giải bóng đá vang bóng một thời trên sân Thống Nhất. Trong lượt trận thứ 2, Công an TP.HCM thắng Cảng SG 10-2 và Hải quan thắng Sở Công nghiệp 5-2. Cả 2 đội cũng có 2 trận thắng, nhưng Công an TP.HCM chỉ cần hòa là vô địch. (T.K)

>> Thể thao trong nước 5.9.2013