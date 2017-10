Thể thao trong nước

Hôm qua, kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm hòa David Short Nigel (Anh, elo 2.677) ở ván đấu thứ 5 tại Festival Gibraltar chess 2012 diễn ra ở Anh. Sau 5 ván, Quang Liêm đoạt 4 điểm, tạm xếp hạng 6 trên bảng tổng sắp. Đối thủ của Quang Liêm ở ván 6 là kỳ thủ người Mỹ Akobian Varuzhan (elo 2.617). (H.Quỳnh)

Thi đấu không thành công ở các giải quốc tế gần đây, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vừa tụt 2 bậc (từ hạng 7 xuống hạng 9) trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới.(H.Quỳnh)

Sáng 29.1, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống tại đầm Ô Loan (ảnh). Đây là một lễ hội truyền thống đã diễn ra 36 năm, thu hút trên 200 VĐV nam, nữ của hơn 13 đơn vị trong tỉnh tham dự. Kết quả toàn đoàn: nhất xã An Cư, nhì xã An Hải. (Tin, ảnh: Tuy An)