Thể thao Việt Nam xin 730 tỉ đồng để 'săn' huy chương

Nữ võ sĩ người Mỹ gốc Việt Bi Nguyễn đã có một khởi đầu tuyệt vời ở võ đài ONE Championship - đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á, sau khi hạ knock out đối thủ Dwi Ani Retno Wulan của Indonesia ở cuộc đấu thuộc sự kiện ONE: ROOTS OF HONOR diễn ra ở Manila (Philippines) vào ngày 12.4.