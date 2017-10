Thêm 4 kỷ lục bơi quốc gia bị phá

(TNO) Ngày thi đấu thứ 2 tại giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) diễn ra hôm nay (20.3) tại TP.Huế đã chứng kiến “cơn mưa” kỷ lục quốc gia của các tay bơi đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Phước.

>> Hoàng Quý Phước phá kỷ lục quốc gia

>> Hoàng Quý Phước sẽ sang Trung Quốc tập huấn

>> Ánh Viên liên tục phá kỷ lục quốc gia

Sau kỷ lục 100m ngửa ngày đầu, hôm nay tài năng 19 tuổi của làng bơi Việt Nam Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) lại toả sáng với 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung 50m tự do và 800m tự do tiếp sức.

Ở nội dung 50m tự do, Quý Phước cán đích đầu tiên với thành tích 23 giây 03. Thành tích này giúp Quý Phước vượt qua kỷ lục do chính mình nắm giữ là 23 giây 04. Ở nội dung tiếp sức tự do 800m, Quý Phước cùng các đồng đội đạt thành tích 7 phút 41 giây 89, phá sâu kỷ lục cũ 7 phút 43 giây 35 cũng do các tay bơi Đà Nẵng nắm giữ.

Ấn tượng không kém chính là kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m hỗn hợp vốn là sở trường của tay bơi mới 15 tuổi Trần Duy Khôi (TP.HCM). Duy Khôi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 24 giây 32 và phá kỷ lục của chính mình 4 phút 24 giây 59. Không phá kỷ lục quốc gia nhưng Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng không có đối thủ khi mang về cho TP.HCM 2 tấm HCV ở nội dung 50m bướm và 100m tự do.

Trong khi đó ở nội dung 800m tự do nữ, Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) xuất sắc giành HCV và phá sâu kỷ lục quốc gia với thành tích 9 phút 02 giây 36. Kỷ lục cũ do Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) nắm giữ với thành tích 9 phút 06 giây 08.

Sau 2 ngày tranh tài, TP.HCM và Đà Nẵng so kè ngôi nhất, nhì bảng tổng sắp huy chương. Với 7 HCV, TP.HCM tạm dẫn đầu so với 6 HCV của Đà Nẵng.

Quỳnh Anh