Thủ tướng quyết định không tổ chức ASIAD 18 tại VN

Ý KIẾN Hợp lòng dân, cẩn trọng, chính xác Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Ủy ban TDTT Nguyễn Hồng Minh bày tỏ hoan nghênh khi Thủ tướng quyết định không đăng cai ASIAD 18. Ông nói: “Từ lâu tôi đã cảm thấy khá lo lắng về yếu tố thời gian. Báo cáo giải trình của Bộ VH-TT-DL cũng cho biết, đề án chuẩn bị tổ chức ASIAD 18 là một đề án tổng thể với nhiều tiểu đề án, dự án và một khối lượng công việc lớn cần triển khai. Nhưng thời gian thực hiện đề án là rất ngắn. Nếu không được triển khai kịp thời, một số công việc sẽ không đáp ứng được tiến độ, đặc biệt là cơ sở vật chất, hậu cần và dịch vụ công cộng. Nhưng quan trọng hàng đầu là nước đăng cai phải có khả năng dồi dào về tài chính. Thực tế lịch sử đã chứng minh, chưa có quốc gia nào tiềm lực tài chính yếu mà lại đăng cai tổ chức ASIAD. Do vậy, khi Thủ tướng quyết định rút đăng cai ASIAD 18 là cẩn trọng, phù hợp tình hình thực tế, hợp lòng dân và chính xác”. Bài học SEA Games đã nhìn nhận kịp thời Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội từng phản bác: “Không phải vì tổ chức một lần ASIAD mà hình ảnh đất nước được nâng lên, nhưng để nâng hình ảnh đất nước phải qua nhiều lĩnh vực khác, không chỉ thể thao”. Do vậy, ông Cương cho biết ông không tin tổ chức ASIAD năm 2019 mọi thứ sẽ hiệu quả hơn, vì bài học từ SEA Games 22 còn rất nhiều. Đặc biệt là các công trình thể thao đa phần đều sử dụng sai công năng, sai mục đích, đầu tư xong lại không liên tục sử dụng nên rất lãng phí. Đó là chưa kể nhiều hạng mục của các công trình thể thao bị mổ xẻ để buôn bán, khai thác lấy lợi nhuận bù đắp gây phản cảm. Theo ông Cương, việc dừng không tổ chức ASIAD là cần thiết, cho thấy Chính phủ đã nhìn nhận kịp thời bài học đắt giá của SEA Games để tránh lãng phí. Không đánh mất vị thế “Tôi vỗ tay ngay lập tức khi nghe tin này và các bạn tôi cũng điện đến bày tỏ sự vui mừng khi Thủ tướng quyết định rút không đăng cai ASIAD”, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã cho biết như vậy và nói thêm: “Điều kiện kinh tế nước ta đang còn rất khó khăn, còn nhiều vấn đề dân sinh khác rất quan trọng phải giải quyết hơn việc đăng cai ASIAD 18. Dĩ nhiên về lâu về dài chúng ta phải đăng cai vì khi thể thao VN lớn mạnh, chúng ta cũng rất cần chứng tỏ với bạn bè thế giới về sức mạnh của mình. Nhưng trước mắt là chưa thể. Do vậy, quyết định của Thủ tướng là rất hay và cũng chẳng thể vì chuyện này mà đánh mất vị thế”. Đ.Khoa - T.Anh

