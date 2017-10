Thưởng tết vận động viên

Vốn có khoản thu nhập cao đến mức “nghẹt thở” nếu chỉ so sánh giới VĐV với nhau nhưng Tết Tân Mão này, cầu thủ của nhiều CLB cũng chỉ được nhận mức thưởng ở mức vừa phải. Navibank Sài Gòn thưởng cho mỗi cầu thủ 5 triệu đồng. Hoàng Anh Gia Lai thưởng trung bình cho mỗi cầu thủ 10 triệu đồng.

“Thưởng theo lương thì chết”

Sài Gòn Xuân Thành dường như thấy mức thưởng tết là nguyên một tháng lương thì “lõm” nặng nên đã rút lại chỉ còn 1/3. Ví dụ như Phước Tứ mỗi tháng được chuyển khoản 50 triệu đồng thì tiền tết khoảng 17 triệu. Còn Sỹ Mạnh, Đình Luật, lương 35 triệu - 40 triệu thì thưởng Tết khoảng 12 triệu, 13 triệu đồng. Huỳnh Kesley lương cao nhất nên tiền tết cũng vào khoảng 2.000 - 2.500 USD.

Hà Nội ACB thì mức thưởng cao nhất là 8 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng. Tương tự, Vissai Ninh Bình cũng vừa cho hay mỗi cầu thủ sẽ được thưởng 5 hoặc 10 triệu đồng, không phân biệt nội, ngoại.

Cũng có CLB, vì quỹ lương và quỹ thưởng cho mỗi trận thắng đã cực lớn nên thưởng tết “teo” lại. Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội nói: “Không có chuyện chúng tôi thưởng lên đến 100 triệu đồng một cầu thủ như tin đồn. Nếu thưởng thêm một tháng lương thì chúng tôi không kham nổi vì đội có mấy cầu thủ ngoại, lương mỗi tháng 7.000, 8.000 USD. Các cầu thủ nội cũng được nhận mức lương khá cao. Thưởng theo lương thì chết! Có lẽ chỉ tầm 10 triệu đồng/người thôi”.

Không có “truyền thống” thưởng tết cho VĐV, năm nay Hà Nội tiến hành trao thưởng thành tích tại ASIAD 16 cận tết (ngày 26.1) nên nhiều VĐV tự an ủi “coi như được tiền tết”. Cụ thể, HCB được 7 triệu đồng (Đặng Hồng Hà, Cù Thanh Tú - bắn súng), HCĐ được 4 triệu đồng (xạ thủ Bùi Quang Nam, Phạm Anh Đạt).

Nhưng tất nhiên, so với mức “bị” coi là khiêm tốn của cầu thủ nam như kể trên thì nữ cầu thủ còn thiệt thòi hơn rất nhiều. “Chúng tôi chưa năm nào được thưởng tết quá 1 triệu đồng. Và chắc năm nay cũng không khá hơn” - một tuyển thủ quốc gia đang khoác áo một CLB phía Bắc than thở.

Thưởng tết kết hợp huy chương

Lâu nay mỗi năm tết đến nhiều người ngậm ngùi vì các VĐV không phải môn vua thường không có tiền tết hoặc nếu có thì rất thấp. Nhưng năm nay tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi tiền tết của khu vực VĐV này tăng lên nhờ kết hợp tiền thưởng huy chương của 2 giải cuối năm là ASIAD và Đại hội TDTT toàn quốc.

Võ sĩ karatedo Lê Bích Phương được CLB Quân đội thưởng tổng cộng 70 triệu đồng, Công ty VFM thưởng 100 triệu đồng. Quân đội cũng thưởng đồng loạt 20 triệu đồng cho một VĐV karatedo khác là Vũ Thị Nguyệt Ánh, VĐV điền kinh Vũ Văn Huyện và xạ thủ Hà Minh Thành.

Trong khi đó, “Việt Nam Idol” Vũ Thị Hương được Sở VH-TT-DL An Giang thưởng 17 triệu đồng. VĐV thể hình Phạm Văn Mách đoạt HCV thế giới cũng được An Giang thưởng 10 triệu đồng. Một VĐV khác của An Giang là lực sĩ Đinh Kim Loan - HCV thể hình châu Á được thưởng 7 triệu đồng. Đang tập huấn tại Trung Quốc nhưng Trương Thanh Hằng cũng đã được Ninh Bình thông báo, dự kiến mức thưởng của chị ít nhất là 15 triệu đồng.

Lan Phương