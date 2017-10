Tỉ phú Jack Ma lên tiếng về cuộc đấu hạ nhục danh tiếng võ thuật Trung Quốc

Tờ South China Morning Post dẫn lời tỉ phú giàu nhất châu Á cho biết cuộc đấu tay đôi giữa Từ Hiểu Đông (Xu Xiaodong) và võ sư Thái cực quyền Wei Lei (Ngụy Lôi) và kết quả của nó không có ý nghĩa bởi nguyên tắc thi đấu của 2 trường phái khác nhau. Jack Ma vốn là một người đam mê Thái cực quyền và từng có ý định thương mại hóa môn võ này nhưng ông cũng thích xem các cuộc đấu MMA và UFC (đấu trường võ thuật đối kháng).

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, sở dĩ tỉ phú Jack Ma lên tiếng tranh luận về cuộc đấu nói trên bởi vệ sĩ nổi tiếng của ông - Li Tianjin, là một bậc thầy của Thái cực quyền. Li Tianjin vốn là một võ sư huấn luyện Thái cực quyền tại một ngôi chùa ở Hangzhou. Cao thủ này từng nổi tiếng khi đánh bại một đô vật người Mông Cổ khi nhận lời thách đấu trong một chuyến công tác cùng Jack Ma.

Trước đó, võ sĩ 38 tuổi họ Từ đến từ Bắc Kinh đã gây “bão mạng” khi đăng tải trực tiếp video hạ knock out Ngụy Lôi bằng hàng loạt cú đấm để thắng chỉ sau 10 giây trong cuộc đấu diễn ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 27.4. Sau đó, Từ còn lớn tiếng chê bai võ thuật truyền thống Trung Quốc (trong đó có Thái cực quyền) hiện nay chỉ còn hư danh vì chỉ còn sử dụng để khoe khoang và gian dối. Theo “Gã điên” (biệt danh của Từ Hiểu Đông), Thái cực quyền hiện chỉ tập luyện nâng cao sức khỏe, trị liệu xoa bóp, phục vụ phim ảnh và biểu diễn nên kém xa MMA trong thi đấu đối kháng thực tế.

Đoạn video và những phát biểu ngạo nghễ của Từ khiến các võ sư, đệ tử những môn phái võ thuật Trung Quốc và đông đảo người dân Trung Quốc nổi giận phản ứng cũng như gửi “chiến thư” thách đấu khi cho rằng “Gã điên” đã chế nhạo, xúc phạm một trong những truyền thống văn hóa tinh hoa và lâu đời của quốc gia.

Jack Ma (người hiện đang sở hữu tài sản ước tính hơn 28 tỉ USD) bình luận rằng cuộc đấu giữa Từ và Nguy Lôi có phần giống như một “cuộc chiến đường phố”. “Một cuộc chiến đường phố không thể giải quyết những tranh luận (xung quanh 2 trường phái MMA và võ thuật Trung Quốc). Nếu đem so sánh những kỹ thuật nổi bật giữa MMA và Thái cực quyền sẽ thấy các nguyên tắc cơ bản khác nhau”, doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc nói trong chuyến bay từ Mexico tới Argentina vừa qua. Tỉ phú Jack Ma nói thêm: “Kiểu so sánh như vậy giống như giữa các pha ghi điểm của bóng đá và bóng rổ rồi kết luận bóng đá kém hơn bóng rổ. Điều đó giống như so sánh giữa con vịt và con gà. Một cuộc thi nên có một quy tắc”.

Pha hạ võ sư Thái cực quyền trong 10 giây với khuôn mặt bê bết máu của Từ đã gây ra một cuộc tranh luận rộng rãi ở Trung Quốc. Từ đưa ra tuyên bố rằng cuộc đấu với Ngụy Lôi nhằm mục đích “chống hàng giả” trong võ thuật Trung Quốc vì có quá nhiều võ sư chỉ sử dụng để biểu diễn danh chứ thực sự yếu kém trong một cuộc đối kháng thực tế. Trước tuyên bố của Từ, trong một bài viết trên Weibo, tỉ phú Jack Ma cho biết: “Anh ấy (Từ Hiểu Đông) đã theo học ít nhất 8 môn võ trong quãng thời gian học đại học. Mặc dù thừa nhận là một võ sĩ (MMA) nghiệp dư nhưng anh ấy chưa từng tham gia một cuộc đấu nào”. Vị tỉ phú viết rằng Thái cực quyền thực tế mang tính chiến đấu nhưng có rất ít người sử dụng để làm điều này. Bởi phần lớn học viên Thái cực quyền tập luyện để nâng cao sức khỏe.

Tây Nguyên