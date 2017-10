Tiếc cho Sanna Khánh Hòa

Trận bán kết futsal giải vô địch quốc gia diễn ra vào chiều qua giữa ĐKVĐ Thái Sơn Nam (TSN) và á quân mùa trước Sanna Khánh Hòa xứng đáng là trận hay nhất và kịch tính nhất, làm thỏa mãn những ai hâm mộ futsal. Cả 2 đội đều chơi tấn công quyết liệt từ đầu, tạo ra nhiều tình huống đẹp với bàn thắng dồn dập.

ĐKVĐ Thái Sơn Nam nghẹt thở vào chung kết- Ảnh: Khả Hòa

Sanna Khánh Hòa gây bất ngờ khi liên tục dẫn trước 1-0, 2-1 và 3-2 do Đình Thanh, Khắc Chí, Trung Nam ghi, còn TSN trở thành kẻ rượt đuổi gỡ 1-1, 2-2 và 3-3 do 3 tuyển thủ QG Văn Vũ, Khánh Hưng và Trọng Luân thực hiện. Sau đó, kịch tính đảo chiều khi TSN vượt lên dẫn 4-3 do Văn Vũ ghi, nhưng Sanna Khánh Hòa không hề nao núng đã kịp cân bằng 4-4 do Tấn Phú sút. Tuy nhiên, bước vào loạt đá luân lưu, chính Tấn Phú lại làm hỏng cơ hội lọt vào chung kết của đội bóng phố biển khi sút chạm thủ môn Bửu Phước của TSN ở lượt đá thứ 7 khiến Sanna Khánh Hòa thua 5-6.

Trong trận bán kết còn lại, Sanatech Khánh Hòa đã thắng Thái Sơn Bắc 3-2 bằng thi đá luân lưu (hòa 5-5) để lọt vào trận chung kết chiều mai gặp ĐKVĐ TSN.

T.K

