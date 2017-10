Tiến Minh vào vòng 2

Đối thủ của Tiến Minh ở vòng 2 là tay vợt Anh Carl Baxter (35). Chính Baxter loại Tanongsak Saensomboonsook (Thái Lan - 31), tay vợt đã thắng Tiến Minh ở nội dung đơn nam tại SEA Games 25. (Nhựt Quang)

* Sanest Khánh Hòa đã gây thất vọng tại Giải bóng chuyền VĐQG 2010 khi tiếp tục thất thủ trước Hoàng Long Long An 1-3. Ở giải nữ, một bất ngờ nhỏ đã xảy ra khi nữ Giấy Bãi Bằng đã “hạ gục” PV Oil Thái Bình 3-2. Tại bảng B, Vietsovpetro thắng Ngân hàng Công thương 3-0 và Thể Công thắng QK 5 3-0. Tối qua ĐKVĐ nam Sacombank Biên phòng thắng TP.HCM 3-1, nữ Bình Điền Long An thắng Hải Dương 3-0, Thông tin Liên Việt bank thắng Cao su Phú Riềng 3-0 và nam Tràng An Ninh Bình thắng QK9 3-2.

T.Nguyên - T.Lâm