'Tiểu Ánh Viên' Phương Trâm: Bố mẹ đi ở thuê để con thỏa đam mê

Phương Trâm hai lần vượt qua đàn chị Ánh Viên Năm 2014, ở tuổi 13, Phương Trâm đã gây ấn tượng rất lớn khi giành HCV nội dung 50m bơi bướm đồng thời xác lập kỷ lục mới ở lứa tuổi của mình với thành tích 28 giây 35. Cũng ở giải trẻ toàn quốc 2014, Phương Trâm còn giành được HCV 50m tự do nữ, cùng các đồng đội giành chức vô địch nội dung tiếp sức nữ cự ly 4x800m tự do và 4x400m hỗn hợp. Nguyễn Diệp Phương Trâm là VĐV nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 tổ chức tại Singapore hồi tháng 6.2015. Ở kỳ SEA Games đầu tiên, Phương Trâm đã gây bất ngờ khi lọt vào vòng chung kết hai nội dung thi đấu. Dù không giành được huy chương nào nhưng giới chuyên môn trong nước đánh giá kình ngư 14 tuổi có thể trở thành một Ánh Viên nữa của đội tuyển bơi Việt Nam trong tương lai.



Ngay sau khi trở về Việt Nam từ SEA Games 28, kình ngư 14 tuổi vướng vào vụ kiện tụng với Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu - TP.HCM về việc chấm dứt hợp đồng. Phương Trâm đãphá kỷ lục của Ánh Viên ở nội dung 50m bướm tại giải Vô địch quốc gia 2015 - Ảnh: Đông Nghi Tại Giải bơi trẻ quốc gia 2015 tổ chức tại TP.HCM từ ngày 16 đến 20.7 vừa qua, do không còn đơn vị chủ quản, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã được ngành thể thao tạo điều kiện đăng ký thi đấu tại giải dưới danh nghĩa là VĐV của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Và kình ngư 14 tuổi một lần nữa đã cho thấy tài năng đáng nể của mình trên dường đua xanh.



Trong suốt 5 ngày thi đấu, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã đoạt 14 huy chương (HC) các loại ở 15 nội dung tham gia thi đấu, trong đó có 9 HCV - 4 HCB - 1 HCĐ.



Đáng chú ý, Phương Trâm cũng đã phá một kỷ lục lứa tuổi ở nội dung bơi bướm 50m nữ với thành tích 28 giây 34. Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyền của đoàn TP.HCM lập năm 2010 với thành tích 28 giây 41.



Đây là bước tiến rất tích cực so với thành tích của kình ngư trẻ ở giải đấu này một năm về trước.



Tiếp theo ở Giải bơi vô địch quốc gia hồi tháng 10.2015, Phương Trâm đã gây bất ngờ lớn khi hai lần vượt qua đàn chị Ánh Viên, giành HCV hai nội dung 50m bơi tự do cùng 50m bơi bướm.



Bất ngờ hơn, với thành tích 26 giây 37 ở nội dung 50m bơi tự do Phương Trâm đã phá kỷ lục của chính Ánh Viên với thời gian 26 giây 70 mà cô lập được tại giải Vô địch quốc gia 2014. Trước đó, cô bé 14 tuổi này cũng đã phá kỷ lục của Ánh Viên ở nội dung 50m bướm với thành tích 27 giây 60 (kỷ lục do Ánh Viên lập ra năm 2014 là 27 giây 67).



Sự tiến bộ của Phương Trâm nhanh tới nỗi, chính HLV Đặng Anh Tuấn, thầy của kình ngư Ánh Viên cũng thừa nhận, ở tuổi 14, Ánh Viên không thể so sánh với Phương Trâm bây giờ. Tại Giải bơi trẻ quốc gia 2015 tổ chức tại TP.HCM từ ngày 16 đến 20.7 vừa qua, do không còn đơn vị chủ quản, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã được ngành thể thao tạo điều kiện đăng ký thi đấu tại giải dưới danh nghĩa là VĐV của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Và kình ngư 14 tuổi một lần nữa đã cho thấy tài năng đáng nể của mình trên dường đua xanh.Trong suốt 5 ngày thi đấu, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã đoạt 14 huy chương (HC) các loại ở 15 nội dung tham gia thi đấu, trong đó có 9 HCV - 4 HCB - 1 HCĐ.Đáng chú ý, Phương Trâm cũng đã phá một kỷ lục lứa tuổi ở nội dung bơi bướm 50m nữ với thành tích 28 giây 34. Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyền của đoàn TP.HCM lập năm 2010 với thành tích 28 giây 41.Đây là bước tiến rất tích cực so với thành tích của kình ngư trẻ ở giải đấu này một năm về trước.Tiếp theo ở Giải bơi vô địch quốc gia hồi tháng 10.2015, Phương Trâm đã gây bất ngờ lớn khi hai lần vượt qua đàn chị Ánh Viên, giành HCV hai nội dung 50m bơi tự do cùng 50m bơi bướm.Bất ngờ hơn, với thành tích 26 giây 37 ở nội dung 50m bơi tự do Phương Trâm đã phá kỷ lục của chính Ánh Viên với thời gian 26 giây 70 mà cô lập được tại giải Vô địch quốc gia 2014. Trước đó, cô bé 14 tuổi này cũng đã phá kỷ lục của Ánh Viên ở nội dung 50m bướm với thành tích 27 giây 60 (kỷ lục do Ánh Viên lập ra năm 2014 là 27 giây 67).Sự tiến bộ của Phương Trâm nhanh tới nỗi, chính HLV Đặng Anh Tuấn, thầy của kình ngư Ánh Viên cũng thừa nhận, ở tuổi 14, Ánh Viên không thể so sánh với Phương Trâm bây giờ. Bảo Nghi