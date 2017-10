Tiêu cực ở Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Liên tiếp trong thời gian dài, các thành viên trong trường gửi đơn, thư tố cáo lẫn nhau khiến Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Bộ GD-ĐT và cả Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Từ Sơn phải vào cuộc.

Cũng từ đây, một loạt các sai phạm bị phát giác.

Sai phạm hệ thống

Thanh tra Bộ VH-TT-DL mới đây đã công bố kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5.7.2012 do Chánh thanh tra Vũ Xuân Thành ký, về một số sai phạm tài chính, thủ tục hành chính ở Trường đại học TDTT Bắc Ninh (sau đây gọi là trường TDTT). Tổng số tiền sai phạm được xác định là 160,73 triệu đồng. Trong số này, ông Đinh Hùng Sơn, Phó hiệu trưởng đã ký các hợp đồng cho thuê nhà nghỉ giữa trường TDTT với Trung tâm TDTT Quân đội tại nhà nghỉ An Khánh không đúng thực tế 32,16 triệu đồng.

Kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT-DL cũng chỉ ra trường TDTT còn sai phạm trong việc thanh quyết toán chứng từ Đề tài không đúng thực tế 112,87 triệu đồng của tổng số 11 quyết định cho cán bộ, viên chức thực hiện đề tài đi điền dã, khảo sát ở các tỉnh do cựu Hiệu trưởng Lưu Quang Hiệp ký không có số lưu tại sổ công văn đi của trường. Trong đó, riêng vi phạm không đúng với thực tế chứng từ đi điền dã, khảo sát là hơn 93,72 triệu đồng. Đề tài mang tên “Kiểm chứng khoa học nội dung giảng dạy và các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cử nhân thể dục, thể thao ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao” do Phó hiệu trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt làm chủ nhiệm.

Thanh tra Bộ VH-TT-DL kết luận những sai phạm trên “có dấu hiệu vi phạm bộ luật Hình sự và luật Phòng chống tham nhũng” và đề nghị Bộ cho phép Chánh thanh tra Bộ chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra.

Kết luận chỏi nhau

Điều gây chú ý là, trong số những cá nhân có tên trong kết luận trên của Thanh tra Bộ VH-TT-DL, nhiều người từng liên quan hoặc đứng tên trong vụ việc tố cáo ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng nhà trường hành vi làm giả hồ sơ để được công nhận giáo sư trước đó. Theo báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ VH-TT-DL vào ngày 14.3.2011 cũng do Chánh thanh tra Vũ Xuân Thành ký thời điểm trên, ông Nguyễn Đại Dương không vi phạm khoản 2, điều 8 về tính trung thực, khách quan và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. Thanh tra Bộ GD-ĐT vào cuộc cũng cho rằng không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Đại Dương có sai phạm. Các kết luận trên hoàn toàn trái ngược với kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Từ Sơn cũng như Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh sau này. Cụ thể, kết luận số 23/KL-KT ngày 22.2.2012 của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Từ Sơn khẳng định, ông Sơn trong quá trình làm hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư đã “thiếu trung thực, sử dụng 14 quyết định triển khai, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường không có thật, không có giá trị pháp lý…”.

Phía sau kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5.7.2012 có mắc mớ gì hay không cũng như đúng, sai trong các kết luận trái ngược nhau ở trên?

Trả lời câu hỏi này, Chánh thanh tra Vũ Xuân Thành hôm qua cho biết: “Thanh tra Bộ VH-TT-DL chỉ làm theo nguyên tắc là có đơn thư tố cáo sẽ làm nhiệm vụ chứ tôi không bàn chuyện đằng sau có gì hay không. Việc cũng đã được chuyển lên Thanh tra Chính phủ nên các kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT-DL đúng sai như thế nào sẽ do Thanh tra Chính phủ xem xét”. Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã Từ Sơn, cho hay vấn đề của trường TDTT do cấp ủy xử lý, vì chưa đưa ra bàn bạc nên Ủy ban chưa nắm được cụ thể. “Công an tỉnh cũng đã vào cuộc nên có thể cần chờ kết luận của đôi bên trước khi có thể xem xét giải quyết dứt điểm” - bà Hà nói.

Xuyên Văn

