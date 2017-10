Tiểu kình ngư dậy sóng đường đua xanh

Trong ngày thi đấu sung sức, tay bơi 16 tuổi Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) liên tiếp phá 2 KLQG ở nội dung 50m bướm nữ (thành tích 28”51, kỷ lục cũ 28”69) và 400m tự do nữ (thành tích 4’24”39, kỷ lục cũ 4’27”18). Không chịu thua kém đồng đội cùng trang lứa, tay bơi Trần Tâm Nguyện cũng mang về 2 KLQG ở nội dung 100m tự do (thành tích 59”09, kỷ lục cũ 59”39) và 400m tự do nữ (thành tích 4’26”29, kỷ lục cũ 4’27”18). Niềm tự hào của bơi lội Đà Nẵng, kình ngư 17 tuổi Hoàng Quý Phước tiếp tục tỏa sáng khi phá KLQG nội dung 50m bướm và phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m ếch nam. TP.HCM vẫn duy trì hạng nhất sau 2 ngày thi đấu với 6 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ; Đà Nẵng xếp nhì với 5 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Ở môn điền kinh có 10 nội dung tranh chung kết. Có 2 KLQG ở nội dung ném búa nam do Nguyễn Hoàng Thiện (Vĩnh Long) lập với thành tích 49m63 (kỷ lục cũ 47m73) và 5.000m nam do Nguyễn Văn Lai (Quân đội) lập với thành tích 14’38”92 (kỷ lục cũ 14’46”03). Các tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng vẫn đoạt HCV nhưng với thành tích không nhiều ấn tượng. Hương đoạt HCV 100m với thành tích 11”66, Hằng đoạt HCV 5.000m với thành tích 17’06”05.

Ở môn billiards & snooker, Nguyễn Thanh Long mang về cho Đà Nẵng tấm HCV thứ hai ở nội dung cá nhân billiard Anh (đánh 90 phút) khi thắng đồng đội Nguyễn Thanh Bình với điểm số 462/378. Nguyễn Phúc Long (Hà Nội) đoạt HCV pool 9 bi khi vượt qua Tất Duy Kiên (TP.HCM) với tỷ số 9/7 trong trận chung kết.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Hà Nội vẫn xếp nhất toàn đoàn với thành tích 160 HCV, 118 HCB, 118 HCĐ; TP.HCM xếp nhì với 109 HCV, 92 HCB, 120 HCĐ.

H.Quỳnh - Q.Huy