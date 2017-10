Tin 24 giờ

Đại KTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.617, hạng 14 trẻ thế giới) vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại festival cờ vua Biel (Thụy Sỹ), quy tụ 10 kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, khi anh có trận hòa thứ 4 liên tiếp trước Rodhstein (Israel, 2.609). Với 2 điểm, hiện tại, Sơn ở tốp thứ 3, kém người dẫn đầu là Wesley So (Philippines, 2.674) đến 1 điểm

Hoàng Khoa

Hai tay đua đang tranh nhau áo vàng Tour de France 2010, Andy Schleck (Luxembourg) và Alberto Contador (Tây Ban Nha) cùng về nhất-nhì chặng 17 (Pau đến Col du Tourmalet, 174km) với cùng thời gian 5g03’29”. Với kết quả này, thứ tự tổng sắp vẫn không thay đổi, Contador vẫn giữ áo vàng (83g32’39”), nhanh hơn Schleck 8 giây.

H.Dân (AP)

Lance Armstrong, tay đua đang ở vị trí thứ 23 trong bảng tổng sắp Tour de France 2010 đã thuê luật sư Bryan Daly đến từ Los Angeles để “phụ trách” về việc anh bị Floyd Landis tố cáo sử dụng doping trong thời gian khoác áo US Postal. Armstrong phát biểu: “Dĩ nhiên bạn cần những người rành về luật pháp để bảo vệ bạn, dù cho bạn chẳng làm gì sai trái cả”.

H.Khoa (Reuters)

ĐKVĐ US Open, Juan Martin del Potro (Argentina) đã có tên trong danh sách tham dự US Open tạm thời (khai diễn vào 30.8) vừa được công bố hôm qua. Điều này đồng nghĩa chấn thương tay của anh (sau phẫu thuật) đã có chuyển biến tốt. Tim Curry, phát ngôn viên US Open cho biết, Del Potro đang tập luyện trở lại và sớm hy vọng có mặt để bảo vệ danh hiệu của mình.

Hiếu Dân (AFP)

Hạt giống số 1 Davydenko đã dừng bước tại vòng ba German Open khi thúc thủ dễ dàng trước tay vợt Kazakhstan xếp hạng 82 thế giới là Andrey Golubev với cùng tỷ số 6/4 sau 2 séc. Trong khi đó, những ứng viên như hạt giống số 6, Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha), Jurgen Melzer (Áo, hạt giống số 3)… đều tiến bước.

H.Dân (AP)