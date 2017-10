Tin bóng đá quốc tế 11.10

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Giancarlo Abete cho biết muốn có một cuộc đàm phán kỹ hơn với cầu thủ về hợp đồng lao động để tránh một cuộc đình công có thể xảy ra trong tương lai gần. Theo ông Giancarlo Abete, cuộc thảo luận cách đây 1 tháng vẫn không có thỏa thuận cuối cùng về quyền lợi của các cầu thủ còn 1 năm trong hợp đồng với đội bóng, nên yêu cầu các bên phải lập tức ngồi lại với nhau để đi đến thống nhất. Gazzetta dello Sport

Tiền vệ Tom Cleverley vừa ký hợp đồng 4 năm với CLB M.U đến năm 2015. Cầu thủ 22 tuổi này nhận được nhiều kỳ vọng thay thế hoàn hảo Paul Scholes với phong độ khá cao và được gọi vào tuyển Anh, nhưng Cleverley sau đó phải nghỉ một thời gian để điều trị chấn thương mắt cá chân. Reuters

Đương kim á quân Bundesliga Bayer Leverkusen tiếp tục đối mặt với khó khăn về lực lượng khi tiền vệ Brazil Renato Augusto phải nghỉ lâu dài do phẫu thuật đầu gối. Trước đó, Leverkusen đã không có được sự phục vụ của thủ thành tuyển Đức Rene Adler và tiền vệ người Thụy Sỹ Tranquillo Barnetta vì lý do tương tự. Ở một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Đức đã phạt 10 ngàn euro đối với danh thủ Rudi Voeller – giám đốc thể thao của Leverkusen – vì hành vi chỉ trích trọng tài trong trận thua Cologne 1-4 ở Bundesliga ngày 17.9. Bild

Nhà cầm quân Nigel Worthington vừa cho biết sẽ từ chức HLV của tuyển Bắc Ireland sau trận đấu cuối cùng gặp Ý ở vòng loại EURO 2012 diễn ra đêm nay và rạng sáng mai. Trước đó, cơ hội đến Ukraine và Ba Lan chấm dứt đối với Bắc Ireland sau trận thua Estonia ngay trên sân nhà cuối tuần trước. AFP



Phó chủ tịch thường trực của AFC, Zhang Jilong - Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Zhang Jilong, vừa tuyên bố sẽ chạy đua lên chức chủ tịch cơ quan này vào ngày 30.5.2012. Cùng ngày, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng chỉ định Zhang Jilong phụ trách quản lý môn bóng đá ở Thế vận hội 2012, thay vì sự cố nhầm lẫn bổ nhiệm Issa Hayatou – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi. AFP

Liên đoàn bóng đá Zambia đã bất ngờ sa thải HLV Dario Bonetti chỉ 2 ngày sau khi tuyển quốc gia giành quyền dự vòng chung kết CAN 2012 với thành tích đứng đầu bảng C. Theo ông Kalusha Bwalya - chủ tịch liên đoàn – nguyên nhân xuất phát từ việc muốn có một nhà cầm quân tiềm năng hơn khi lối chơi của tuyển quốc gia vẫn còn nhiều vấn đề dưới thời HLV Dario Bonetti. Cựu hậu vệ của AS Roma, AC Milan, Juventus đã được chỉ định dẫn dắt Zambia vào tháng 7.2010. Reuters

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết sẽ đưa ra hình phạt với Wayne Rooney ở EURO 2012 vào thứ 5 (13.10) sau khi tiền đạo này bị truất quyền thi đấu trong trận tuyển Anh hòa Montenegro 2-2 hồi tuần trước. Động thái này cho thấy án phạt cho Rooney sẽ không đơn thuần như quy định là cấm thi đấu 1 trận, mà có thể sẽ bị “treo giò” lâu dài. Reuters



Giám đốc điều hành Công ty thể thao Adidas Herbert Hainer và quả bóng Jabulani được sử dụng ở World Cup 2010 - Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Công ty thể thao Adidas là Herbert Hainer cho biết trái bóng được họ sản xuất để sử dụng ở EURO 2012 sẽ có tốc độ nhanh hơn các loại bóng khác được sử dụng trước đây. “Chúng tôi chắc chắn sẽ làm ra trái bóng bay có tốc độ nhanh hơn, thay thế trái bóng Jabulani với hi vọng sẽ giúp giải đấu ở Ba Lan và Ukraine có nhiều bàn thắng hơn, giúp người hâm mộ có được phút giây thú vị hơn khi xem các trận đấu giải này”, Herbert Hainer nói với Reuters.

Hiệp hội bóng đá Ai Cập đã gửi thông báo cho Liên đoàn bóng đá châu Phi về việc họ không thể tổ chức các trận đấu vòng loại Thế vận hội 2012 trên sân nhà do tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở thủ đô Cairo. AFP

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cho biết họ đã chi 21 triệu bảng (33 triệu USD) trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 (Nga giành quyền đăng cai). Trong số tiền này, FA mất toi 14 triệu bảng, các thành phố chạy đua đăng cai mất 2,5 triệu bảng và 4,5 triệu bảng còn lại của các nhà tài trợ. Daily Mail



Tiền đạo Claudio Pizarro (trái) trong màu áo CLB Weder Bremen - Ảnh: Reuters

CLB Werder Bremen đã từ chối gia hạn hợp đồng với Claudio Pizarro do tiền đạo này này muốn thay đổi một số điều khoản có lợi trong hợp đồng. Pizarro dù đã 33 tuổi nhưng là người góp công lớn nhất giúp Werder Bremen xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga ở mùa này. Bild

Tây Nguyên