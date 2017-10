Tin bóng đá quốc tế 11.11

Hai bàn thắng của Cordeiro Sandro (phút 11) và Mano Hernanes (phút 34) giúp Brazil có được trận thắng 2-0 trước chủ nhà Gabon (quốc gia đồng đăng cai CAN 2012) trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay, 11.11 (giờ VN). Ngoài việc khánh thành sân vận động Stade de l'Amitie, đáng chú ý nhất ở trận đấu này là việc bị hoãn 18 phút do sân vận động bị cúp điện. Sau trận này, Brazil sẽ đến Doha (Qatar) để đá giao hữu với tuyển Ai Cập. Reuters

Fulham đối mặt với khó khăn ở hàng thủ khi hậu vệ kỳ cựu Zdenek Grygera nhiều khả năng sẽ nghỉ thi đấu 6 tháng do chấn thương đầu gối mắc phải trong trận thua Tottenham 1-3 ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Reuters

HLV Felix Magath của CLB Wolfsburg tiếp tục làm người hâm mộ đội bóng này ngạc nhiên khi tuyên bố sẽ loại hậu vệ Sotirios Kyrgiakos và tiền vệ Jan Polak trong thời gian tới mà không đưa ra lý do. Ở đầu mùa giải năm nay, nhà cầm quân này từng phạt 10.000 euro đối với một số cầu thủ vì lý do... không chuyền bóng tấn công mà chuyền ngược về phần sân nhà. AFP

Tiền đạo Emmanuel Adebayor của Tottenham vừa quyết định trở lại thi đấu cho tuyển Togo sau 18 tháng kể từ khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế do bị ám ảnh vụ xe của đội bóng này bị tấn công trên đường đến dự CAN 2010 ở Angola. Liên đoàn Bóng đá Togo cho biết tiền đạo 27 Adebayor đã sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển ở cúp châu Phi 2013 và vòng loại World Cup 2014. Reuters



Tiền đạo Adebayor trở lại tuyển Togo sau 18 tháng vắng mặt - Ảnh: AFP

Pháp vừa ban hành lệnh cấm các cổ động viên đến sân xem cuộc so tài giữa hai kình địch Olympique Marseille và Paris St Germain trên sân Stade Velodrome vào ngày 27.11 và trận lượt về trên sân Parc des Princes vào ngày 7 hoặc 8.4.2012 vì lý do an ninh. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt cuộc đụng độ giữa các cổ động viên của hai đội trong hai mùa giải vừa qua khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. AFP

Hàng ngàn cổ động viên của CLB Hannover đã đổ xuống đường hôm 10.11 để diễu hành, thắp nến và đặt hoa để tưởng nhớ thủ thành xấu số của đội bóng và tuyển Đức Robert Enke. Ngày 10.11 cách đây 2 năm, Enke đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng việc đâm đầu vào tàu lửa do mắc chứng trầm cảm, nhưng ở trên sân và ngoài đời, cầu thủ này được nhiều người kính trọng. Bild

HLV Kenny Dalglish của Liverpool vừa kịch liệt chỉ trích lịch thi đấu sau khi đội bóng của ông sẽ phải "gồng" mình thi đấu hai trận quan trọng nhưng chỉ cách nhau chưa đầy 48 giờ. Theo đó, sau khi gặp Man City vào 16 giờ ngày chủ nhật (27.11) ở giải Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Anfield phải lập tức hành quân đến Chelsea để chơi trận tứ kết Carling Cup vào thứ ba (29.11). Daily Mail



Sân St James' s Park sẽ không đổi tên - Ảnh: AFP

Chủ tịch Mike Ashley của CLB Newcastle vừa phải quyết định từ bỏ việc thay đổi tên sân vận động St James’s Park thành Sports Direct Arena. Trước đó, sau khi hay tin, hàng ngàn người hâm mộ đã giận dữ xếp hàng ở trụ sở đội bóng đòi “ăn thua đủ” khi cho rằng Mike Ashley không tôn trọng lịch sử gần 120 năm của đội bóng. Daily Mail

Napoli vừa từ chối đàm phán với PSG về thương vụ tiền vệ ngôi sao Marek Hamsik. “Hamsik sẽ sớm gia hạn hợp đồng với đội bóng. Anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng với Napoli và ở châu Âu chỉ có khoảng 3 tiền vệ xuất sắc như vậy”, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli nói với tờ Gazzetta dello Sport.

