Tin bóng đá quốc tế 13.9

Tiền vệ Raul Meireles vừa tiết lộ rằng Liverpool đã cố tình “tống” anh đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi không muốn đáp ứng việc tăng lương cho anh. Theo tiền vệ người Bồ Đào Nha, đội bóng vùng Merseyside từng hứa sẽ tăng lương nếu anh chơi tốt, nhưng thay vì thực hiện lời hứa, Liverpool bất ngờ quyết định bán anh cho Chelsea với giá 12 triệu bảng ở những giờ phút cuối của mùa chuyển nhượng. Reuters

Hiệp hội Bóng đá Anh đã có văn bản công bố việc kiểm tra, xét nghiệm doping ở các giải bóng đá trong nước từ nam 2003 – 2010. Theo đó, có 21 cầu thủ bị xét nghiệm dương tính với cocaine nhưng chỉ công bố một vài cái tên, còn lại đều giữ bí mật. Đáng chú ý trong số cái tên được tiết lộ có tiền đạo Garry O’Connor vào năm 2009 khi cầu thủ này còn chơi cho Birmingham City. Daily Mail

Tiền vệ kỳ cựu Juan Roman Riquelme nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ việc trở lại tuyển Argentina để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Brazil sau khi dính một chấn thương cơ bắp chân trái trong trận Boca Juniors thắng San Martin 1-0 ở giải vô địch quốc gia cuối tuần qua. Đáng chú ý nhất trong danh sách 23 cầu thủ của tân HLV Alejandro Sabella là sự trở lại của “cựu chiến binh” Juan Sebastian Veron. AFP

Người đại diện của tiền đạo ngôi sao Raul Gonzales sẽ trở lại Real Madrid để giữ một vai trò trong ban lãnh đạo của đội chủ sân Bernabeu. Tiền đạo 34 tuổi này hiện đang chơi khá hay trong màu áo của Schalke với 19 bàn thắng ở mùa giải trước, góp phần giúp “Lữ đoàn xanh” vào đến tận bán kết Champions League. Raul được xem là huyền thoại của Real Madrid, nhưng anh phải chuyển đến Bundesliga để tìm cơ hội ra sân do không thể cạnh tranh vị trí với những ngôi sao mới trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Marca



Trung vệ Michael Dawson (áo trắng) của Tottenham - Ảnh: AFP

Tottenham đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng hàng thủ sau khi trung vệ Michael Dawson buộc phải nghỉ thi đấu 2 tháng do dính chấn thương trong buổi tập trước trận thắng Wolves 2-0 cuối tuần qua. Hiện tại, trung vệ Ledley King vừa mới trở lại sau chấn thương, trong khi William Gallas và Vedran Corluka vừa phải ngồi ngoài ở trận đấu vừa qua vì lý do tương tự. Goal.com

Hậu vệ Gabriel Tamas của CLB West Brom vừa bị buộc tội có hành vi bạo lực khiến tiền đạo James Vaughan của Norwich phải nhập viện ở trận đấu cuối tuần trước. Ở trận này, Tamas đã thúc khuỷu tay vào mặt cựu tiền đạo của Everton và nhiều khả năng cầu thủ 27 tuổi này sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật, hoặc ít nhất sẽ phải khâu lại vết thương ở trên môi. Theo Hiệp hội Bóng đá Anh (FA), Tamas nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu 3 trận. Daily Mail

Hậu vệ đội trưởng Javier Zanetti của Inter Milan vừa lên tiếng bảo vệ HLV Gian Piero Gasperini khi nhà cầm quân này đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận mở màn mùa giải Serie A thất vọng do thua Palermo 3-4. “Hàng thủ của đội bóng vừa trải qua một trận đấu khủng khiếp và chúng tôi không mong đợi điều đó. Hãy để ông ấy (Gian Piero Gasperini) có thời gian và mọi chuyện sẽ trở lại đúng hướng”, Javier Zanetti nói với tờ Gazzetta dello Sport.

Qatar đã bắt đầu vào chiến dịch thử nghiệm làm mát nhiệt độ ở các sân vận động để hướng đến World Cup 2022. “Họ đã làm rất ấn tượng trong việc điều hòa không khí ở các sân vận động. Vấn đề lớn hiện nay là nó sẽ hoạt động tốt hay không trong một sân vận động lớn”, người đứng đầu đoàn thanh tra của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Harold Mayne-Nicholls cho biết. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của FIFA, rủi ro do thời tiết ở World Cup 2022 vẫn rất cao bởi việc áp dung công nghệ làm mát không khí có thể khó hạ nhiệt độ trong mùa hè ở Qatar có thể lên đến 45 độ C. The Independent



Tiền đạo Nile Ranger của Newcastle - Ảnh: AFP

Tiền đạo Nile Ranger của CLB Newcastle United tiếp tục gặp rắc rối ngoài sân cỏ do vừa bị bắt giữ vì bị nghi ngờ say rượu trong lúc lái xe hôm Chủ nhật tuần trước. Cảnh sát cho biết sẽ đưa ra hình phạt đối với chân sút 20 tuổi này sau khi có kết quả mẫu thử. Trước đó, Ranger cũng bị bắt giữ do bị cáo buộc tham gia một vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bất tỉnh. Daily Mail

Chelsea đã tiến hành mở cuộc điều tra đối với Fernando Torres về việc tiền đạo có những ý kiến chế nhạo các đồng đội trong một cuộc phỏng vấn với một website tiếng Tây Ban Nha. Theo đó, chân sút 27 tuổi này cho rằng các cầu thủ cũ của Chelsea chơi rất chậm chạp và không thể đáp ứng được những trận đấu với cường độ cao. Nếu sự việc được chứng minh là đúng, nguy cơ ra đi của Torres rất cao khi anh đang chơi thất vọng ở Chelsea kể từ khi chuyển đến từ Liverpool. AFP

Tây Nguyên