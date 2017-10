Tin bóng đá quốc tế 19.10

Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer vừa yêu cầu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nên xem xét và làm lại luật việt vị trong bóng đá thật đơn giản để trọng tài có thể dễ xử lý. Phát biểu trên tờ Bild, Beckenbauer cho rằng luật việt vị hiện nay quá phức tạp và đang gây nhiều tranh cãi ở Bundesliga năm nay. Reuters

Tòa án Trọng tài Thể thao Ý (CAS) vừa cho biết sẽ mở cuộc điều trần vào ngày 24.10 để CLB Atalanta đưa ra giải thích về vụ dính bê bối dàn xếp tỷ số. Trước đó, đội bóng này bị trừ 6 điểm ở Serie A năm nay do liên quan đến vụ bê bối bán độ mới nhất ở bóng đá Ý và đội trưởng Cristiano Doni của Atalanta bị treo giò 3,5 năm. Gazzetta dello Sport

Arsenal đã giữ chân trung vệ Thomas Vermaelen với bản hợp đồng đến năm 2015 mặc dù cầu thủ này không đóng góp nhiều cho đội chủ sân Emirates. Hậu vệ 25 tuổi người Bỉ thường xuyên dính chấn thương kể từ khi gia nhập “Pháo thủ” từ CLB Ajax từ năm 2009 nhưng lại được HLV Arsene Wenger đánh giá rất cao. AFP

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Julio Grondona đã tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) khi là ứng cử viên duy nhất ứng cử và nhận được số phiếu tuyệt đối là 46-0 từ các đội bóng. Theo báo giới nước này, mặc dù đã 80 tuổi và đang bị cáo buộc rửa tiền và cất giấu 30 triệu USD ở một ngân hàng Thụy Sỹ, nhưng Grondona vẫn tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 9. Reuters



Cựu tuyển thủ Ý Claudio Gentile - Ảnh: Reuters

Danh thủ bóng đá Ý Claudio Gentile đang tiến gần đến việc ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Lybia, theo hãng tin ANSA. Nhà cầm quân 58 tuổi trên từng cùng tuyển Ý đăng quang ở World Cup 1982, nhưng được sinh ra ở Lybia và từng dẫn dắt tuyển U.21 nước này. Gentile từng có thời gian dài thi đấu cho CLB Juventus và giành được 6 chức vô địch Serie A, bên cạnh UEFA Cup/Europa League.

Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Reynald Temarii đã mãn hạn 1 năm bị đình chỉ hoạt động liên quan đến bóng đá do dính đến tham nhũng. Trước đó, Temarii (cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương) bị phóng viên tờ The Sunday Times tố giác đã gạ gẫm xin FIFA chi 2,3 triệu USD để xây học viện bóng đá ở New Zealand. Reuters

Tờ The Times cho hay các nhà sử học đã tìm ra bằng chứng cho thấy bóng đá đã xuất hiện từ cách đây 300 năm. Bằng chứng mới cho thấy những trận đấu bóng đá xuất hiện từ đầu thế kỷ 15 khi quả bóng được bọc làm da lợn và người chơi chỉ được phép sử dụng chân. Richard McBrearty, người phụ trách Bảo tàng bóng đá Scotland cũng đã phát hiện một bản thảo của vua King James IV của nước này cho thấy trái bóng được làm như một cái túi da vào năm 1497. Những điều trên phù hợp với báo cáo trước đây cho rằng Nữ hoàng Elizabeth I từng xem một trận đấu bóng đá với 20 người chơi vào năm 1569. AFP



Tiền vệ trẻ Mateo Kovacic đang được M.U săn đuổi - Ảnh: AFP

M.U đang dẫn đầu cuộc đua tranh chữ ký của tiền vệ Mateo Kovacic của CLB Dinamo Zagreb và tuyển U.21 Croatia với giá 10 triệu bảng. Tiền vệ 17 tuổi này đang được đánh giá là “Luka Modric mới” của bóng đá Croatia và hiện trở thành “món hàng hot” của các đội bóng lớn như Arsenal, Juventus và Bayern Munich. Goal.com

Hậu vệ Eric Abidal đang đàm phán với CLB Barcelona để gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với điều khoản ràng buộc phá vỡ hợp đồng có giá lên đến 90 triệu euro. Hiện tại hậu vệ của tuyển Pháp đang được Man City, PSG và AC Milan đưa vào tầm ngắm nếu việc gia hạn hợp đồng không thành công. Reuters

Lee McCulloch ghi bàn thắng duy nhất ở phút 20 giúp Rangers thắng sát nút Liverpool 1-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra ở Ibox diễn ra rạng sáng nay. Daily Mail

